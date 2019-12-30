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Yerli otomobil tüm havaalanlarında kullanılacak

İlk yerli otomobilin tüm havalimanlarında Follow Me aracı olarak kullanacağı açıklandı
 30 Aralık 2019 17:40
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Yerli otomobil tüm havaalanlarında kullanılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen tören ile tanıtımını yaptığı yerli otomobilin Devlet Hava Meydanları İşletmesi'de kullanmasına karar verildi. Bu kapsamda araç, 2022 yılında seri üretime geçmesinin ardından havalimanlarında Follow Me aracı olarak kullanılacak.

Kararı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu:

Follow Me aracı nedir?

Havalimanı apronlarında görev yapan sarı renkteki özel donanımlı follow me araçları pist-apron-taksi sahalarında uçaklara ve araçlara yönlendirme amaçlı hizmet verir.

29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nda BMW İ8 tipi modellerin de aralarında olduğu lüks otomobillerin Follow Me aracı olarak kullanılacağı açıklanmıştı.

Memurlar.Net
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