Cumhurbaşkanlığı, mal bildirim sistemini bugünlerde kurmalı!

Bilindiği üzere, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 7 nci maddesinde; "Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar." düzenlemesi bulunmaktadır.

Bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konan "Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik"in 11 inci maddesinde de kanuna uygun olarak; "3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar" hükümleri ile mal bildirimlerinin yenilenmesi güvence altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 4 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 yılı Cumhurbaşkanı Programında; "Yolsuzluklarla Etkin Bir Şekilde Mücadele Edilecektir" politikası doğrultusunda; 785 numaralı olarak alınan tedbirde; "Yolsuzluklarla Mücadele amacıyla kamu görevlilerinin mal beyanlarının doğruluğu araştırılacak ve otomatik takip sistemi kurulacaktır." ifadesi yer almış olup, sorumlu birim olarak ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi belirlenmiştir.

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kamu çalışanlarının mal beyanlarına ilişkin olarak yer alan düzenleme:

Yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerinde de anlaşılacağı üzere, devlet memurları için genel mal bildirim beyanı dönemi 2020 Şubat ayı sonunda sona erecektir. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine verilen bu önemli sorumluluğun kamu kurumlarında uygulamaya konması için bu durum büyük bir fırsattır!

Öte yandan, her ne kadar gerek ilgili kanun gerekse ilgili yönetmelikte yeni bildirimlerin yetkili mercilerce daha önceki bildirimlerle karşılaştırılması açıkça hüküm altına alınmasına rağmen, kamu kurumlarının büyük bir çoğunluğunda zarflar özlük dosyalarında muhafaza edilmekten öteye gitmemektedir.

Bu bağlamda, 3628 sayılı Kanunun amacına uygun olarak rüşvet ve yolsuzluklarla "gerçekten mücadele etmek isteniyorsa" 2020 yılı genel mal bildirim beyanı dönemi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından fırsata çevrilmelidir!

Yavuz Selim KAPLAN