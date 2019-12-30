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FETÖ, soru hırsızlığında 2 casus programı kullanmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, Demir'in 2010-2015 yılları arasındaki ÖSYM Başkanlığı döneminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sınav sorularının sızdırıldığı vurgulandı. FETÖ mensuplarının sınav sorularını çalmak için "Sır Odası"ndaki bilgisayarlara "ProNMS" ve "Lumension" isimli casusluk programlarını kurduğu ve bu şekilde soruların çalındığı bildirildi.
 30 Aralık 2019 17:47
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FETÖ, soru hırsızlığında 2 casus programı kullanmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında FETÖ üyeliği ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlarından 18 yıl 6 ay hapis istemiyle iddianame düzenleyerek dava açtı.

Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Adem Güney tarafından hazırlanan iddianamede, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında düzenlenen tüm sınavlarda soruların sızdırılmasına ilişkin bilirkişi raporuna yer verildi.

Raporda, söz konusu yıllarda kurum tarafından düzenlenen sınav sorularının, soru havuzundan çekilip matbaaya gönderilmek üzere "Sır cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan "ProNMS ve Lumension" adlı programlar vasıtasıyla arka plana kaydedildiği belirtildi.

Bilgisayarların arka planına yüklenen soruların, kurumda görevli örgüt mensupları tarafından FETÖ'nün ÖSYM'den sorumlu imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldığı vurgulanan raporda, soruların Şimşek vasıtasıyla örgüt mensuplarına dağıtıldığı kaydedildi.

Raporda, soruşturmaların başlatılmasıyla örgüt mensuplarının ÖSYM'deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attığı, buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulunduğuna değinildi.

- İtirafçı beyanları

İddianamede ÖSYM'nin Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında görevli örgüt mensubu bazı bilişim uzmanlarının itiraflarına da yer verildi.

Söz konusu birimlerde bilişim uzmanı olarak görev yapan itirafçı M.E.A, kurumda 3,5 yıl çalıştığına dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Göreve başladıktan yaklaşık 1 yıl sonra, 2014 yılında S.S, sınav sorularını bağlı bulunduğumuz Fetullah Gülen cemaatine vermek üzere sanal sunucu kurmamı istedi. Ben de bunun üzerine WSUS isminde bir sanal sunucu kurdum. Bu sistem, sınav sorularının sır cihazına yüklendiği sırada dosyaların ProNMS aracılığıyla bir kopyasının da WSUS isimli sanal sunucuya atılmasını sağlıyordu. Bu programların yazılımlarını K.K. adlı kişi yapıyordu. Bu kişinin güncelleme sırasında soruların kopyasının alınmasını sağlamak için de güncellemeler yaptığını biliyorum. Kopyası alınan soruları S.S. bir CD'ye yükleyerek dışarı çıkartıyordu. Ben bu tür işlemleri bildiğim halde korkumdan ses çıkaramıyordum. Hangi sınavların soruları bu yöntemle çalındı bilmiyorum ancak tüm sınavlarda çalındığını tahmin ediyorum."

İtirafçı M.E.A. ise ifadesinde, arka plana kaydedilen soruların örgütün ÖSYM imamı firari Bekir Şimşek'e, ÖSYM'de yaklaşık 10 yıldır çalıştığını bildiği S.S. tarafından verildiğini anlattı.

İtirafçı İ.P. de sınav sorularında son anda yapılan değişikliklerin bile örgüt üyelerinin eline geçtiğini, bunun da soruların son aşamada çalındığını ortaya koyduğunu vurguladı.

İ.P, "Soruların sızdırılması, sunucu üzerine yapılan yedekleme konfigürasyonu veya program parçacığı ile sistemi yöneten kişilerin soruları istedikleri başka yere atması şeklinde oluyordu. Bu işlemi yapan kişilerin tamamının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurumla ilişiği kesildi. Soruları çalan kişilerin S.S, M.E.A, ve S.S.K. olduğunu düşünüyorum." dedi.

- Demir döneminde işe alınmışlar

İddianamede, soru hazırlanması ve güvenlikle ilgili kritik birimlerde çalışırken hakkında FETÖ'den işlem yapılan kişilerin ya Ali Demir döneminde işe alındığına ya da başka birimlerdeyken Demir'in onayıyla bu birimlerde görevlendirildiklerine değinildi.

İddianamede Ali Demir'in, 2012 KPSS'ye giren bir kişide cevap anahtarı yakalayan öğretmen S.Ö'yü evinde ziyaret ederek, kopya olayını örtbas etmeye çalıştığına da yer verildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Ali Demir ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, örgütle ilgisinin bulunmadığını belirtti.

ÖSYM'nin kendi döneminde kurumsal bir kimliğe kavuştuğunu savunan Demir, sınav güvenliğine ilişkin de tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Demir, "ProNMS ve Lumension" adlı programların TÜBİTAK'ın onayıyla alındığına, personel alımlarının ise istihbarattan bilgi edinildikten sonra gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

İddianamede, Demir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlarından 18 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

İddianame Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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