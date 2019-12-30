İnternet'ten araç satışı üzerinden dolandıran 8 kişi tutuklandı
|30 Aralık 2019 17:58
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Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden iletişime geçtikleri kişileri araçlarını satın alma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2018-2019 yıllarında Kocaeli ve Bursa'da meydana gelen 43 nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda, bazı kişilerin vatandaşları dolandırmak amacıyla oto galeri açtıkları, internet sitelerindeki ilanlardan iletişime geçtikleri satılık araç sahiplerini satış işlemleri için iş yerine çağırdıkları, aldıkları araçların sahiplerine bir miktar nakit verip kalanı için senet düzenledikleri ancak aracın devrini almayıp yerine vekalet aldıkları, senetlerin ödeme günü yaklaştığında ise iş yerlerini boşaltıp kaçtıkları ve bu yöntemle bugüne kadar yaklaşık 25 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.
Kocaeli, Bursa, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve Aksaray'da gerçekleştirilen operasyonlarda, R.Y, A.T, E.D, B.Y, A.A, A.Y, T.D, Ş.D. ve Ş.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, çok sayıda SIM kart, senet, araç satış sözleşmesi, kira sözleşmesi, kartvizit, şirket kaşesi, 9 cep telefonu, 2 bilgisayar ve müştekilere ait çok sayıda vekaletname ele geçirildi.
Operasyon süresince şüpheliler tarafından satışı yapılmak istenen 24 araca satış yapılamaması için "satılamaz" şerhi konuldu.
Benzer olayları daha önce de farklı tarihlerde ve illerde yaptığı tespit edilen şüphelilerin, Kocaeli, Bursa, Ankara, Antalya, Konya Yalova, Mardin, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Bursa'da 400'ün üzerinde aracın satışını yapmak için vekalet aldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden R.Y, A.T, E.D, B.Y, A.A, A.Y, T.D ve Ş.D, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken, kadın şüpheli Ş.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin daha önce gözaltına bir şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.
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