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'Kuşburnunu fazla tüketmeyin'

Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz, diş rengini korumak için bitki çayı tüketiminin alışkanlık haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, ''Fazla renkli bitki çaylarının sık tüketimi dişlerin rengini değiştirir. Tükettikten sonra hemen dişler fırçalanmalı ya da şekersiz sakız çiğnenmeli'' dedi.
 30 Aralık 2019 18:04
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'Kuşburnunu fazla tüketmeyin'

Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, diş rengini korumak için bitki çayı tüketiminin alışkanlık haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, ''Fazla renkli bitki çaylarının sık tüketimi dişlerin rengini değiştirir. Tükettikten sonra hemen dişler fırçalanmalı ya da şekersiz sakız çiğnenmeli'' dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Tedavi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, kışın artan bitki çayı tüketiminin diş sağlığına etkisine ilişkin uyarılarda bulundu. Dr. Gürbüz, çay çeşitleri ve kahvenin, dişlerin sararması ile leke oluşumuna neden olduğuna dikkati çekerek, ''Çok fazla çay veya kahve tüketmek diş yüzeylerinde birikimlere sebep olduğu için tavsiye edilmiyor. Diş yüzeyinde renklenmeler ve birikimler, kişilerin bunları temizlemek için dişleri daha sert fırçalamalarına veya aşındırıcı diş macunlarına yönelmelerine, dolayısıyla da diş yüzeylerinde çizik ile aşınmalara yol açıyor. Pürüzleşen diş yüzeyleri de daha kolay renkleniyor, temizlenseler bile tekrar kirlenmeleri daha kolay oluyor'' dedi.

''Kuşburnunu fazla tüketmeyin''

Diş rengini koruma açısından renkli bitki çaylarından sakınılması gerektiğine altını çizen Dr. Gürbüz, şu değerlendirmede bulundu: ''Fazla renkli bitki çaylarının sık tüketimi dişlerin rengini değiştirebileceğinden bunları alışkanlık halinde fazla miktarda tüketmekten kaçınılmalı. Örnek vermek gerekirse kırmızı renkli kuşburnu çayından bahsedebiliriz.Bu tip diş renkleri üzerinde zararlı etkileri bulunan ürünleri tükettikten sonra dişler hemen fırçalanmalı, diş ipi veya arayüz fırçalarıyla ile diş araları temizlenmeli. Hatta ağız duşlarıyla diş yüzeyleri temizlenmeli. Bunlara ulaşma imkanı yoksa diş yüzeylerini biraz olsun temizlemek üzere şekersiz sakızlar tüketilebilir. Verimli olmayacak olsa da su içerek dişler temizlenmeli. Öte yandan sigaradan uzak durulmalı. Sigara; kötü ağız kokusu, dişlerde ve dil yüzeyinde renklenme, aşırı diş taşı birikimi, diş eti iltihabı, diş kaybı, dilde tat alma duyusunda azalma ve kemik kaybı, kanser gibi sonuçlar oluşturabilir''.
İhlas Haber Ajansı
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