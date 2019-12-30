1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'daki FETÖ davasında 1 ceza, 4 beraat kararı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi
 30 Aralık 2019 18:12
Yazdır
Adana'daki FETÖ davasında 1 ceza, 4 beraat kararı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık Şahin D. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Şahin D'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, diğer 4 sanığın ise ''delil yetersizliği'' gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Şahin D'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski SAT'çı suçlamaları kabul etmedi
30 Aralık 2019 19:05		 Karabük'te FETÖ sanığına hapis cezası
30 Aralık 2019 18:30
Hava Harp Okulundaki askeri öğrenciler savunmalarını tamamladı
30 Aralık 2019 17:54		 FETÖ, soru hırsızlığında 2 casus programı kullanmış
30 Aralık 2019 17:47
Başkentte DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
30 Aralık 2019 16:49		 MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda iki PKK'lı terörist yakalandı
30 Aralık 2019 15:38
Darbe girişimi davalarında 289 davadan 271'i karara bağlandı
30 Aralık 2019 15:17		 Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
30 Aralık 2019 14:15
Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
30 Aralık 2019 14:10		 FETÖ'den yargılanan Faruk Güllü'nün tahliye talebine ret
30 Aralık 2019 13:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:38 - Isparta'da minibüs devrildi: 15 yaralı19:34 - Deniz Seki sahneden düştü19:30 - Belediyenin 'içlik' yanıtı, binlerce kez beğenildi19:26 - Hemzemin geçitteki bariyeri söken sürücüye ceza19:22 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar19:18 - Emniyet Müdürü Özer Korkmaz'ın acı günü19:15 - Nöbetçi noter uygulamasıyla 598 bin 872 işlem yapıldı19:12 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı19:08 - Kılıçdaroğlu, Akşener ile Libya Tezkeresini görüştü19:05 - Eski SAT'çı suçlamaları kabul etmedi
19:04 - GESTAŞ ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi18:59 - Meteorolojiden yarın için yağmur ve kar uyarısı18:58 - Ankara Valiliği: Yılbaşında 23 bin 414 kolluk gücü görev yapacak18:55 - Yılbaşı ağacı uyarısı... 10 yıla kadar cezası var18:50 - İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak18:42 - İzmir'de 2 kişiyi öldüren zanlı evlere gasp amacıyla girmiş18:39 - 'Moni ve Bobo' hikayelerini 'işaret dili' ile anlatıyor18:30 - Karabük'te FETÖ sanığına hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Masterchef birincisi belli oldu. Acun, ödülü değiştirdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan, polis ve bekçi alımına dair açıklama
İzmir'de, sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü
Başsavcı'dan Arınç'ın damadı için açıklama: Dosyası doluydu
İzmir'de, sağlık müdürünü öldüren katil, yaralı olarak yakalandı
Anadolujet, sandviç ve kahve ikramını kesti
Torbalı'daki katil, cezaevinden yeni çıkmış!
Yeni yılda kamuda iş kapıları açılıyor
Bankalar faizi neden indirmiyor?
Sağlık müdürü, Torbalı katili için, daha önce beyaz kod vermiş!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anne baba ehliyeti 1
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
özel sektör 2
28.12.2019 galatasaray vs antalyaspor maçı 1
barış manço 1
nörofren 2
yaşamak 1
liverpool 1
Atv'de atatürk resminin sansürlenmesi 2
primat 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 38 memur alacak
Balıkesir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alımİlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alımİlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparlan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam