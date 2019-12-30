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THY, tarihi İpek Yolunun başlangıç noktasına da uçacak

Misafirlerine İstanbul'dan 126 ülkeye direkt uçuş ile seyahat etme ayrıcalığı sunan THY, Çin'in 3 bin yıldır yaşayan kenti Xi'an'a bugünden itibaren seferlere başladı
 30 Aralık 2019 18:16
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THY, tarihi İpek Yolunun başlangıç noktasına da uçacak

Yolcularına İstanbul'dan 126 ülkeye direkt uçuş ile seyahat etme ayrıcalığı sunan Türk Hava Yolları (THY), Çin'in 3 bin yıllık kenti Xi'an'ı uçuş ağına ekledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcının Çin'deki 4'üncü, küresel ölçekte ise 318. uçuş noktası olan Xi'an'a gerçekleştireceği seferler Airbus A330 tipi uçaklar ile haftada üç frekans olarak icra edilecek.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk uçuşunu 1999 yılında Pekin'e gerçekleştiren THY, Xi'an uçuşları ile Asya'yı dünyaya bağlayan güçlü konumunu pekiştirdi. Küresel taşıyıcı yeni uçuş rotası ile Xi'an'dan başlayıp Venedik'e kadar uzanan tarihi İpek Yolunun tamamını uçuş ağıyla kapsamış oldu.

Dünya tarihinin en eski şehirlerinden biri olan Xi'an'a THY ayrıcalığıyla seyahat edecek yolcular, şehirde 3 bin yıllık tarihi dokuyu ve sayısız kültürel mirası keşfedebilecek.

Çin tarihinde 13 farklı hanedana başkentlik yapmış bölgede en çok ilgi gören nokta ise her yıl iki milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Terracotta (Toprak Askerler) Ordusu. Araştırmalarda yaklaşık 2 bin 200 yıldır toprağın altında olduğu belirlenen, ilk kez 1974 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan gizemli ordu 8 bin toprak askerden oluşuyor ve dünyanın 8 harikasından biri olarak kabul ediliyor.

Açıklama görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni evleri İstanbul Havalimanı'na taşındıklarından beri birçok farklı alanda yeniliklere imza attıklarını ve 2019 yılını, çok özel bir şehri uçuş ağlarına katarak tamamladıklarını belirtti.

Misafirlerini tarihin en önemli başkentlerinden olan Xi'an'dan dünyanın 126 ülkesine ulaştıracakları aktaran Ekşi, "Aynı zamanda kargo operasyonlarımız ile deyim yerindeyse tarihi ipek yolunu bulutların üzerine taşıyacağız. Yeni uçuşlarımız, son yıllarda ülkemizin pek çok cazibe merkezine ilgisi artan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı turistlere de kolaylık sağlayacak. Böylece ülkemize gelen turist sayısına katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Hat açılış törenine THY Genel Müdürü Ekşi'nin yanı sıra THY yöneticileri ve Çinli yetkililer katıldı.

THY ve uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezindenveya satış ofislerinden ulaşılabilir.
Anadolu Ajansı
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