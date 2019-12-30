İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak

İSTANBUL'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bir çok yol trafiğe kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kapalı yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

BEYOĞLU- KAPAMA SAATİ: 14.00

İstiklal Caddesi ve bu Caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak.

1- Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesine giriş,2- Sıraselviler Caddesinden İstiklal Caddesine bağlanan yollar,3- Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti,4- Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış,5- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak,6- Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri,7- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklalCaddesine gidiş istikameti,8- Meşrutiyet Caddesi,9- Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,10- Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,11- Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi,12- Odun Meydanı Sokak - Kemamkeş Caddesi kesişimi,13- Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi14- Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi,15- Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,16- Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,17- Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,18- Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi,19- Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,20- Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,21- Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,22- Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,23- Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,24- Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi,25- Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.

Alternatif Güzergahlar: Galata Köprüsünden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsünden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.

ŞİŞLİ - KAPAMA SAATİ: 16.001- Mim Kemal Öke Caddesi,2- Abdi İpekçi Caddesi,3- Bostan Sokak,4- Atiye Sokak,5- Altın Sokak,6- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,7- Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır.Akımlara alternatif olarak: Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.

BEŞİKTAŞ - KAPAMA SAATİ: 15.001- Arnavutköy Mahallesinde 1. Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki Cadde) ile Francalaca Caddesinden 1. Bebek Arnavutköy Caddesine inen Sokaklar: 2- Mumhane Sokak,3- Bakkal Sokak,4- Tekkeci Sokak,5- Dubaracı Sokak,6- Beyazgül Caddesinin 1. Bebek Arnavutköy Caddesi inişi,7- Satış Meydanı (Kireçhane Sokak),8- Arnavutköy Deresi Sokak.

Alternatif Güzergahlar: 1. Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikameti,2. Cevdet Paşa Caddesi üzerinden Baltalimanı istikameti,3. Cevdet Paşa Caddesi üzerinden İnşirah Caddesi devamı ile Bebek Yokuşundan Nispetiye Caddesi istikameti.

KADIKÖY- KAPAMA SAATİ: 17.00 Osmanağa Mahallesi1- Söğütlüçeşme Caddesinden Bestekar Dilhayat Sokağına giriş,2- General Asım Gündüz Caddesinden Kırtasiyeci Sokağına giriş,3- General Asım Gündüz Caddesinden Serasker Caddesina giriş,4- General Asım Gündüz Caddesinden Nailbey Sokağına giriş. Caferağa Mahallesi1- General Asım Gündüz Caddesinden Nazmi Bey Sokağına giriş,2- General Asım Gündüz Caddesinden Sakız Gülü Sokağına giriş,3- General Asım Gündüz Caddesinden Dr. İhsan Ünlüer Sokağına giriş,4- General Asım Gündüz Caddesinden Şair Latifi Sokağına giriş,5- Dr. Esat Işık Caddesinden Badem Altı Sokağına giriş,6- Badem Altı Sokaktan Ruşenağa Sokağına giriş,7- Badem Altı Sokaktan Dalga Sokağına giriş,8- Badem Altı Sokaktan Moda Caddesine giriş,9- Badem Altı Sokaktan Fırıldak Sokağına giriş,10- Badem Altı Sokaktan Gürbüztürk Sokağına giriş,11- Badem Altı Sokaktan Cemal Süreyya Sokağına giriş,12- Mühürdar Caddesinden Damga Sokağına giriş,13- Mühürdar Caddesinden Albay Faik Sözener Caddesine giriş,14- Albay Faik Sözdener Caddesinden Misbah Muayyes Sokağına giriş,15- Albay Faik Sözdener Caddesinden Muvakkithane Caddesine giriş noktaları trafiğekapatılacak.

Alternatif Güzergahlar: 1- General Asım Gündüz Caddesi,2- Dr. Esat Işık Caddesi,3- Mühürdar Caddesi,4- Albay Faik Sözdener Caddesi,5- Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek.Caddebostan Mahallesi1- Operatör Cemil Topuzlu Caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş,2- Şehit Kadir Yıldırım Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,3- Ogün Sokağından Caddebostan İskele Sokağına giriş,4- Demirağa Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,5- Selin Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,6- Bağdat caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş noktaları trafiğe kapatılacak.Alternatif Güzergahlar: Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.