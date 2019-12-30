Kılıçdaroğlu, Akşener ile Libya Tezkeresini görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya Tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
|30 Aralık 2019 19:08
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya Tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen ve 1 saat süren görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu.
Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, herhangi bir açıklama yapmadı.
Bu arada Akşener'in, görüşmenin ardından partisinin Başkanlık Divanı'nı topladığı öğrenildi.
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