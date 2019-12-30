Emniyet Müdürü Özer Korkmaz'ın acı günü
|30 Aralık 2019 19:18
|Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Özer Korkmaz'ın Babası Emekli Başkomiser Hidayet Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey Köyünden oturan Emekli Başkomiser Hidayet Korkmaz vefat etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Özer Korkmaz'ın Babası Emekli Başkomiser Hidayet Korkmaz için Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey Köyü caminde kılınan cenaze namazının ardından aynı köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, daire başkanları, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Korkmaz ailesi ve sevenleri katıldı.
Cenazenin ardından Özer Korkmaz taziyeleri kabul etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|GESTAŞ ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
30 Aralık 2019 19:04
|Meteorolojiden yarın için yağmur ve kar uyarısı
30 Aralık 2019 18:59
|'Moni ve Bobo' hikayelerini 'işaret dili' ile anlatıyor
30 Aralık 2019 18:39
|'Kuşburnunu fazla tüketmeyin'
30 Aralık 2019 18:04
|Bursa-Ankara kara yolu ulaşımı kapandı
30 Aralık 2019 17:32
|Çatı uçtu, ağaçlar devrildi: İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı
30 Aralık 2019 16:47
|11 ayda en çok ziyaretçi bu ülkelerden geldi
30 Aralık 2019 16:42
|Turhal'da ilk kitap fuarı açıldı...200 bin kitap okuyucuyla buluştu
30 Aralık 2019 16:38
|Yılbaşı alışverişinde en çok bunları aldık
30 Aralık 2019 16:16
|Yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz
30 Aralık 2019 14:10