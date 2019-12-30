Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Dodon ile Külliye'de basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Moldovo Cumhuriyeti'nin refahını, kalkınmasını destekliyoruz.

- Komrat başkonsolosluğumuzun kısa zamanda faaliyete geçeceğinin müjdesini vermek isterim. Moldova'nın kalkınma çalışmalarına destek vermek, dayanışma içerisinde Türk yatırımcılarının desteklenmesidir.

- Bugün Moldova'daki yatırımlarımızın toplam tutarı 300 milyonu aşmıştır. Görüşmemizde karşılıklı sorunlarımızı da gündeme aldık.

- Ancak 500 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmimiz 1 milyon dolarlık hedefimizin gerisindedir. 2018 yılında Moldova ziyaretinde yaptığımız anlaşma ile vatandaşlarımıza kimlikle seyahati sunduk.

- Moldovalı turistlerin ilk sırada Türkiye'yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz.

- Dostum sayın Dodon'a ilişkilerimizi güçlendirmek için gösterdiği dirayete teşekkür ediyorum.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'ın açıklamaları şöyle;

- Türkiye ile her alanda çok iyi bir işbirliğimiz var. Şu anda 72 anlaşma imzalanmış bulunmaktadır. Bugün de 4 anlaşmaya daha imza attık. Hükümet yetkilileri tarafından imzalanmasını bekliyoruz. Türkiye'deki yatırımcılara teşekkür ediyoruz.

- 1300'ün üzerinde Türk yatırımcı bulunmaktadır. Türk yatırımcılara gerekli desteği vereceğimizi belirtmek istiyoruz. Büyük alt-yapı projeler kapsamında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Sayın Erdoğan, Kültür merkezlerinin açılmasından dolayı verdiği desteğe teşekkür ediyoruz.