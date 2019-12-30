1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

 30 Aralık 2019 19:22
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Dodon ile Külliye'de basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Moldovo Cumhuriyeti'nin refahını, kalkınmasını destekliyoruz.

- Komrat başkonsolosluğumuzun kısa zamanda faaliyete geçeceğinin müjdesini vermek isterim. Moldova'nın kalkınma çalışmalarına destek vermek, dayanışma içerisinde Türk yatırımcılarının desteklenmesidir.

- Bugün Moldova'daki yatırımlarımızın toplam tutarı 300 milyonu aşmıştır. Görüşmemizde karşılıklı sorunlarımızı da gündeme aldık.

- Ancak 500 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmimiz 1 milyon dolarlık hedefimizin gerisindedir. 2018 yılında Moldova ziyaretinde yaptığımız anlaşma ile vatandaşlarımıza kimlikle seyahati sunduk.

- Moldovalı turistlerin ilk sırada Türkiye'yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz.

- Dostum sayın Dodon'a ilişkilerimizi güçlendirmek için gösterdiği dirayete teşekkür ediyorum.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'ın açıklamaları şöyle;

- Türkiye ile her alanda çok iyi bir işbirliğimiz var. Şu anda 72 anlaşma imzalanmış bulunmaktadır. Bugün de 4 anlaşmaya daha imza attık. Hükümet yetkilileri tarafından imzalanmasını bekliyoruz. Türkiye'deki yatırımcılara teşekkür ediyoruz.

- 1300'ün üzerinde Türk yatırımcı bulunmaktadır. Türk yatırımcılara gerekli desteği vereceğimizi belirtmek istiyoruz. Büyük alt-yapı projeler kapsamında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Sayın Erdoğan, Kültür merkezlerinin açılmasından dolayı verdiği desteğe teşekkür ediyoruz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediyenin 'içlik' yanıtı, binlerce kez beğenildi
30 Aralık 2019 19:30		 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı
30 Aralık 2019 19:12
Kılıçdaroğlu, Akşener ile Libya Tezkeresini görüştü
30 Aralık 2019 19:08		 Yılbaşı ağacı uyarısı... 10 yıla kadar cezası var
30 Aralık 2019 18:55
CHP ve HDP Libya tezkeresine karşı, İyi Parti'nin tavrı belli değil
30 Aralık 2019 17:25		 Libya tezkeresi Meclis'te
30 Aralık 2019 16:57
Star ve Güneş gazeteleri kapanıyor
30 Aralık 2019 16:28		 HSK Başkanvekili'nden 'Mor beyin listesi'ne dair açıklama
30 Aralık 2019 15:46
Libya tezkeresi bugün TBMM'ye gidecek
30 Aralık 2019 15:25		 AK Parti sözcüsü Masterchef hayranı çıktı
30 Aralık 2019 15:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:42 - Tendürek Dağı'nda eksi 35 derecede vatan savunması19:38 - Isparta'da minibüs devrildi: 15 yaralı19:34 - Deniz Seki sahneden düştü19:30 - Belediyenin 'içlik' yanıtı, binlerce kez beğenildi19:26 - Hemzemin geçitteki bariyeri söken sürücüye ceza19:22 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar19:18 - Emniyet Müdürü Özer Korkmaz'ın acı günü19:15 - Nöbetçi noter uygulamasıyla 598 bin 872 işlem yapıldı19:12 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı19:08 - Kılıçdaroğlu, Akşener ile Libya Tezkeresini görüştü
19:05 - Eski SAT'çı suçlamaları kabul etmedi19:04 - GESTAŞ ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi18:59 - Meteorolojiden yarın için yağmur ve kar uyarısı18:58 - Ankara Valiliği: Yılbaşında 23 bin 414 kolluk gücü görev yapacak18:55 - Yılbaşı ağacı uyarısı... 10 yıla kadar cezası var18:50 - İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak18:42 - İzmir'de 2 kişiyi öldüren zanlı evlere gasp amacıyla girmiş18:39 - 'Moni ve Bobo' hikayelerini 'işaret dili' ile anlatıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Masterchef birincisi belli oldu. Acun, ödülü değiştirdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan, polis ve bekçi alımına dair açıklama
İzmir'de, sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü
Başsavcı'dan Arınç'ın damadı için açıklama: Dosyası doluydu
İzmir'de, sağlık müdürünü öldüren katil, yaralı olarak yakalandı
Anadolujet, sandviç ve kahve ikramını kesti
Torbalı'daki katil, cezaevinden yeni çıkmış!
Yeni yılda kamuda iş kapıları açılıyor
Bankalar faizi neden indirmiyor?
Sağlık müdürü, Torbalı katili için, daha önce beyaz kod vermiş!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mektup yazmak 2
ilgisiz erkek 5
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
pazar gününü evde geçirmek 1
ibret almak 1
intihar 3
Atv'de atatürk resminin sansürlenmesi 2
Huzur 1
fotograflarda kendini begenmeme problemi 2
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 2
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 38 memur alacak
Balıkesir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alımİlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alımİlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparlan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam