Belediyenin 'içlik' yanıtı, binlerce kez beğenildi
|30 Aralık 2019 19:30
|Yazdır
Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi'nin Twitter'daki hesabından, 'İlk kez Eskişehir'e gidiyorum, benim için bir öneriniz var mı?' diye soran kullanıcıya, 'Var, içlik' yanıtı verildi. Belediye hesabının cevabı, binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.
Eskişehir'e ilk kez gideceğini belirten, 'Emre Buluj' adlı kullanıcı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Odunpazarı Belediyesi'nin hesabına, 'İlk kez Eskişehir'e gidiyorum, benim için bir öneriniz var mı? Size yönlendirdiler' yazdı. Odunpazarı Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'nca yönetilen Twitter hesabından, yanıt olarak 'Var, içlik' yazıldı. Belediyenin bu paylaşımı, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar paylaşıldı. Birçok kişi de paylaşımın altına esprili yorumlar yaptı.
Öte yandan Eskişehir'de hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, bu sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
30 Aralık 2019 19:22
|İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı
30 Aralık 2019 19:12
|Kılıçdaroğlu, Akşener ile Libya Tezkeresini görüştü
30 Aralık 2019 19:08
|Yılbaşı ağacı uyarısı... 10 yıla kadar cezası var
30 Aralık 2019 18:55
|CHP ve HDP Libya tezkeresine karşı, İyi Parti'nin tavrı belli değil
30 Aralık 2019 17:25
|Libya tezkeresi Meclis'te
30 Aralık 2019 16:57
|Star ve Güneş gazeteleri kapanıyor
30 Aralık 2019 16:28
|HSK Başkanvekili'nden 'Mor beyin listesi'ne dair açıklama
30 Aralık 2019 15:46
|Libya tezkeresi bugün TBMM'ye gidecek
30 Aralık 2019 15:25
|AK Parti sözcüsü Masterchef hayranı çıktı
30 Aralık 2019 15:20