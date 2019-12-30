Deniz Seki sahneden düştü
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, şarkısını söylerken bir anda dengesini kaybedip sahneden düştü.
|30 Aralık 2019 19:34
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Şarkıcı Deniz Seki, cumartesi günü Hilton Otel'de sahne aldı. Seki şarkılarından birini seslendirirken, sahnenin fonundaki aydınlatmalara doğru ilerlemeye başladı. Şarkıcı, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü. Yapılan kontrollerin ardından Deniz Seki'nin durumunun iyi olduğu belirlendi. Seki konsere devam etti.
HALA BİRAZ AĞRIM VAR
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle herkese iyi haftalar ve şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Cumartesi gecesi gerçekleştirdiğimiz sahnemizde bir iş kazası geçirip düştüm. Beni merak eden, soran, yazan herkese sonsuz teşekkür ederim. Çok şükür korkulacak bir şey yok. Hala biraz ağrım var ama 'nazar çıktı' diyelim..." dedi.
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