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Isparta'da minibüs devrildi: 15 yaralı
Isparta-Uluborlu kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
|30 Aralık 2019 19:38
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Isparta-Uluborlu kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Uluborlu ilçesinden Isparta'ya giden Özcan Baygün'ün (23) kullandığı 32 UC 005 plakalı minibüs, Göltaş rampasında önce bariyerlere, ardından refüje çarparak devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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