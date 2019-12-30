17 yaşındaki lise öğrencisinden taciz iddiası
|30 Aralık 2019 19:50
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İzmit'te, 17 yaşındaki lise öğrencisi F.A.D., oto kiralama şirketi sahibi R.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, R.G.'yi arıyor.
Lise öğrencisi F.A.D., polis merkezine giderek, arkadaşlarıyla birlikte tanışıp vakit geçirdikleri oto kiralama şirketi sahibi R.G.'nin kendilerine yemek ısmarladığını, alkol ve sigara aldığını anlattı. 40 yaşlarında olduğunu tahmin ettiği R.G.'nin daha sonra kendisini Başiskele ilçesinde bulunan bir dağ evine götürdüğünü, dokunmak ve öpmek için ısrar ettiğini ifade etti. Başka bir gün de R.G. ile İzmit'te buluştuklarını, zanlının bir şişe alkol alıp geldiğini aynı tacizleri tekrarladığını kaydetti.
A.D.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, R.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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