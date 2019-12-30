Bilecik'in bir ilçesinde eğitime ara verildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
|30 Aralık 2019 19:54
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
İlçe genelinde bugün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kaymakam Hasan Yaman, yapılan son değerlendirmeler sonrasında Vali Bilal Şentürk ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından ilçe genelindeki tüm okullarda yarın okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.
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