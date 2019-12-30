1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilecik'in bir ilçesinde eğitime ara verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
 30 Aralık 2019 19:54
Yazdır
Bilecik'in bir ilçesinde eğitime ara verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İlçe genelinde bugün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kaymakam Hasan Yaman, yapılan son değerlendirmeler sonrasında Vali Bilal Şentürk ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından ilçe genelindeki tüm okullarda yarın okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Çocuk dostu kitap listesi'ne yeni ek
26 Aralık 2019 23:51		 Ayağı kesilen Aylin'e hastane odasında ders veriliyor
26 Aralık 2019 23:26
2 ilimizin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
26 Aralık 2019 19:07		 Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
25 Aralık 2019 05:43
Lisans eğitimini aldığı fakülteye dekan oldu
24 Aralık 2019 23:18		 Eğitim Politikaları Kurulundan 9 öneri
24 Aralık 2019 21:04
Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı
24 Aralık 2019 19:03		 PISA patronu: Öğretmene yatırım şart!
24 Aralık 2019 08:50
AÖF sınav sonuçları açıklandı
21 Aralık 2019 00:12		 MYO'larda iş yeri eğitimi alan engelli öğrencilerin durumu YÖK'te ele alındı
19 Aralık 2019 13:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - Mansur Yavaş'tan rüşvet iddialarına ilişkin açıklama21:22 - Hazırlıklar tamamlandı! İstanbul'da görkemli kutlama21:17 - Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları21:17 - Antalya'da yılbaşında 5 bin 230 polis görev yapacak21:12 - Mersin'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi21:07 - Suriye sınırındaki 48 bölge güvenlik bölgesi ilan edildi21:02 - Termometre kırıldı, 4 öğrenci ve bir öğretmen zehirlendi20:57 - İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek20:52 - Türkiye ile İran arasında 'dini işbirliği' anlaşması imzalandı20:47 - Türk Telekom müzik'te 2019'un 'En'lerini açıkladı
20:42 - Üniversiteli meddah 'Osman Aga' sahnelerde20:37 - Netflix, 2019 yılında en popüler projelerini açıkladı!20:32 - İki dizi ekranlara veda ediyor!20:27 - MasterChef Cemre, kök hücre bağış hareketi başlattı20:22 - 'Noel Baba yok Alaçamlı gençler var'20:17 - Kıvanç Tatlıtuğ, TRT'den gelen Atatürk rolünü kabul etmedi20:12 - Alparslan Kuytul tahliye oldu, teşekkür mesajı yayımladı20:07 - Türkiye'ye yerli otomobil çağrısı: İttifak yapalım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Masterchef birincisi belli oldu. Acun, ödülü değiştirdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan, polis ve bekçi alımına dair açıklama
İzmir'de, sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü
Başsavcı'dan Arınç'ın damadı için açıklama: Dosyası doluydu
İzmir'de, sağlık müdürünü öldüren katil, yaralı olarak yakalandı
TOGG'un otomobili, rakipleriyle karşılaştırıldı
Kadroya geçen taşeron işçilerin resmi tatillerdeki mesai ücretleri
Anadolujet, sandviç ve kahve ikramını kesti
Torbalı'daki katil, cezaevinden yeni çıkmış!
Yeni yılda kamuda iş kapıları açılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilgisiz erkek 5
ıspanaklı börek 1
özel sektör 2
ibret almak 1
iyi şeyler için konforu bırakabilmek 2
çekip gitme isteği 1
intihar 4
park yasağına uymayan araçların artık çekilmemesi 2
her güzel şeyin bitmesi 1
nörofren 2
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 38 memur alacak
Balıkesir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alımİlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alımİlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparlan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam