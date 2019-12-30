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Türkiye'ye yerli otomobil çağrısı: İttifak yapalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen cuma günü tanıtımı yapılan yerli otomobil, Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı. Doha merkezli "Katar El Arab" gazetesi üst yöneticisi Cabir el-Harmi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Arap dünyasına "Türkiye'ye saldırmak yerine onunla ittifak kurmalıyız" çağrısında bulundu.
 30 Aralık 2019 20:07
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Türkiye'ye yerli otomobil çağrısı: İttifak yapalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen cuma günü tanıtımı yapılan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak olan Türkiye'nin otomobili Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Yerli otomobil hakkında sosyal medya hesaplarından övgü dolu paylaşımlar yapan Arap gazeteciler, Arap dünyasına Türkiye'nin bu deneyiminden faydalanma ve ittifak kurma çağrısında bulundu.

ARAP DÜNYASINA ÇAĞRI: TÜRKİYE İLE İTTİFAK YAPIN

Doha merkezli "Katar El-Arab" gazetesi üst yöneticisi (CEO) Cabir el-Harmi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Arap dünyasını Türkiye ile ittifak kurmaya davet etti.

Türkiye'nin kendi deniz, hava ve kara askeri araçlarını ürettiğini, teknolojide bağımsız bir geleceğe doğru ilerlediğini ve tanıtımını yaptığı yerli otomobilin de yakında seri üretimine başlayacağını ifade eden Harmi, "Arap dünyası Türkiye'ye saldırmak yerine onunla ittifak kurmalı ve deneyimlerinden faydalanmalı." ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİDE BAĞIMSIZLIK ADINA BU ADIM MEMNUNİYET VERİCİ"

Yemenli gazeteci-yazar Yasin et-Temimi de yerli otomobilin başarısı için Türkiye'yi tebrik ederek, güçlü bir İslam ülkesinin teknolojide bağımsız olmak adına attığı bu adımın memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Yemen'deki Eb'ad Araştırma Merkezi Başkanı Abdusselam Muhammed ise yerli otomobile ilişkin, "Son yıllarda yerli sanayideki hızlı ve güçlü atılımlarıyla dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olmaya hazırlanan Türkiye için iyi bir başarı." cümlesini kullandı.

"YERLİ OTOMOBİL ÇIKAR ÇIKMA ALACAĞIZ"

Iraklı gazeteci Amir el-Kubeysi, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilini büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Zorlukların üstesinden gelen güçlü Türkiye devleti ve halkını tebrik ediyoruz. Bir İslam ülkesi için bu çok sevindirici bir haber. Otomobil çıkar çıkmaz alacağız."

Irak'taki Zufeyri aşiretinin önde gelen isimlerinden Şeyh Faruk ez-Zufeyri de yerli otomobille ilgili, "Kişide hırs, azim, kararlılık ve sabır olduğunda amacına ulaşır." ifadelerini kullanarak bu başarısından dolayı Türkiye'yi tebrik etti.

"ARAP ÜLKELERİNİN YERLİ OTOMOBİLİNİ NE ZAMAN GÖRECEĞİZ?"

Katarlı yazar Abdunnasır Al Sani ise bazı İslam ülkelerine atıfta bulunarak, "Bazıları, otomobil, uçak, füze, yaparak geleceğe ve insana yatırım yaparken, bazıları ise eğlence ve ahlakı bozan şeylerle uğraşır." ifadelerini kullandı.

Ezher Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı ve gazeteci-yazar Ahmed el-Bakari, Twitter'dan "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil tanıtımı yaparken, (Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah) Sisi ise ordu komutanlarıyla domates ve biber çiftliğinin tanıtımını yapıyordu." cümlesini paylaştı.

Katarlı gazeteci-yazar ve aktivist Mubarek bin Muhammed el-Hiyareyn de Türk yerli otomobilinin tüketim kültürünün hakim olduğu Arap ülkeleri için bu sektörde deneyim kazanması bakımından büyük bir fırsat olduğuna işaret ederek, Arap başkentlerine tepkisini "Arap ülkelerinin yerli üretimini ne zaman göreceğiz?" ifadesiyle gösterdi.

KATAR'DAKİ 3 OTOMOTİV FİRMASI YERLİ OTOMOBİLİN BAYİLİĞİNE TALİP OLDU

Öte yandan, Anadolu Ajansı (AA) Katar Temsilcisi Ahmed Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'daki 3 otomotiv firmasının şimdiden yerli otomobilin bayiliğine talip olduğunu açıkladı. Yusuf paylaşımında, TOGG ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı etiketleyerek, "Katar'daki 3 büyük otomotiv firması Türkiye'nin ürettiği yerli otomobilin bayiliğe şimdiden talip oldu ve şimdiden onlarca sipariş var" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ DE YERLİ OTOMOBİLE TALİP OLDU

Öte yandan, yerli otomobile ilk yabancı talip ise Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha oldu. Sybiha yaptığı paylaşımda, "Elektrikli otomobili satın alma fikrinin bana ve meslektaşlarıma ilgi çekici geleceğine inanmamın yanı sıra, elektrikli otomobili sevenler için bir hit olabileceğini düşünüyorum" dedi.
Anadolu Ajansı
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