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'Noel Baba yok Alaçamlı gençler var'

Samsun'un Alaçam ilçesinde sosyal medyadan kampanya düzenleyen gençler, yılbaşı öncesi köy çocuklarına çeşitli hediyeler ulaştırıyor. "Noel Baba yok Alaçamlı gençler var" kampanyasıyla köy çocukları büyük sevinç yaşıyor.
 30 Aralık 2019 20:22
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'Noel Baba yok Alaçamlı gençler var'

Samsun'un Alaçam ilçesinde gençler, köy çocuklarına yeni yıl sürprizi yaptı.

İlçede "Noel Baba yok Alaçamlı gençler var" sloganıyla bir araya gelen gençler, "Küçük bir hediye büyük mutluluk" çağrısıyla sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanyaya destek verenlerin gönderdiği hediyelerle yola çıkan Samet Atasoy ve arkadaşları, ilçenin kırsal mahallelerindeki köy çocuklarına ulaştı. Gittikleri köy okullarında yüzlerini boyadıkları çocuklarla oyunlar oynayan gençler, çocuklara hediyelerini dağıttı. Keyifli vakit geçiren çocuklar, aldıkları hediyelerle büyük sevinç yaşadı.

"ETKİNLİK YAPTIĞIMIZ YEDİNCİ KÖYÜMÜZ"

Samet Atasoy, Alaçam ilçesinde köy köy gezip çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi. Çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin tüm yorgunluklarını aldığını ifade eden Atasoy, şunları dile getirdi:

"Şu an Umutlu köyündeyiz. Yüz boyama, köpükçük, ok atışı, çikolata ve şeker ikramı ile birlikte en sonunda bize verilen hediyeleri çocuklara dağıtacağız. Hediyeleri dağıtırken onların da köyleri gibi 'Umutlu' olmasını temenni ediyoruz. Buradan sonra Şirinköy ve Vicikler köyünde hediyeleri dağıtacağız. Bu bizim etkinlik yaptığımız yedinci köyümüz, bundan önce Uzunkıraç, Demircideresi, Gümüşova, Pelitbükü, Aşağıkoçlu, Karahüseyinli köylerine gittik."

"SİZİN SAYENİZDE ÇOCUKLAR MUTLU OLDU"

Etkinlikleri yapmadan önce muhtarlarla iletişime geçtiklerini anlatan Atasoy, "Muhtarlarımıza, 'Köyde kaç çocuk var, ne gibi organizasyonlar çocukları mutlu eder ?' gibi sorular sorarak ona göre hazırlık yapıyoruz. İnsanların bize verdikleri hediyeleri 'Bakın siz bize hediyeleri telim ettiniz biz de bu hediyeleri teslim ettik, sizin sayenizde çocuklar mutlu oldu ve biz daha güzel etkinliklerle sizin yanınıza teker geleceğiz' diyoruz" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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