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İki dizi ekranlara veda ediyor!

Son dönemde televizyon ekranlarında peş peşe gelen final haberleri dikkat çekiyor. Kanal D'nin iddialı dizisi Azize ve FOX TV'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi final kararı aldı.
 30 Aralık 2019 20:32
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İki dizi ekranlara veda ediyor!

Televizyon ekranlarında yaprak dökümü sürüyor. Peş peşe gelen final haberleri dizi sektöründe işlerin yolunda gitmediğini işaret ediyor.

LEYLA İLE MECNUN 6. BÖLÜMDE FİNAL KARARI ALDI

TV100'ün haberine göre, Azize dizisinin ardından bir final haberi de FOX'tan geldi. O3 Medya'nın Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ı buluşturan dizisi "Ferhat İle Şirin" için de final kararı alındı. Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği dizinin cuma akşamı da reyting rakamları yükselmeyince 6.bölümde bitmesine karar verildi.

Bu sezon birçok işi reddeden Cansu Dere'nin dizinin başarısız olmasından dolayı çok mutsuz olduğu da konuşuluyordu.

AZİZE DİZİSİ DE EKRANA VEDA ETTİ

Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor. Bir dizi daha final yaptı ve ekranlara veda etti. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'u buluşturan Azize dizisi için hafta sonu aldığı düşük reytinglerden sonra final kararı alındı. Süreç Film'in Kanal D için çektiği dizi 6. bölümüyle ekrana veda etti.

Memurlar.Net
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