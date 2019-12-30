Netflix, 2019 yılında en popüler projelerini açıkladı!

İnternet üzerinden dizi, film, belgesel yayınlayan Netflix platformu sosyal medya hesabı Instagram'dan 2019 yılının en çok konuşulan projelerini paylaştı. Yayınlanan 10 popüler dizi listesinin ilk beşinE Atiye ve Hakan: Muhafız dizileri damga vurdu

TÜRK YAPIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Netflix platformunun Instagram hesabından yapılan paylaşımlarında Güldük, ağladık, düşündük, öğrendik, bazen öğrendiğimizi sandık, kafamız karıştı, bazense hiç çözülmedi. İşte Türkiye'de bu yılın en popülerleri!" notuyla 2019'ın enleri paylaşıldı. Netflix, "Bu listeler hazırlanırken Netflix'teki dizi, film ve belgeselleri 28 gün içinde en az 2 dakika izleyenler baz alındı. Ve dizilerin popüler sezonlarının istatistiklerine bakıldı." diyerek akıllarda oluşabilecek sorulara cevap verdi.

İşte Netflix'deki 2019'un en popüler dizileri:

1- Atiye

2- La Casa de Papel

3- The Witcher

4- Hakan: Muhafız

5- Starnger Things 3

6- Black Mirror

7- Sex Education

8- The Umbrella Academy

9- The I-Land

10- You

2019'un en popüler filmleri:

1- Organize İşler: Sazan Sarmalı

2- The Irishman

3- 6 Underground

4- Müslüm

5- Aykut Enişte

6- Hedefim Sensin

7- Murder Mystery

8- Arif V 216

9- Triple Frontier

10- I Am Mother

2019'un en popüler belgeselleri:

1- Gezegenimiz

2- II. Dünya Savaşının En Önemli Olayları

3- The Great Hack

4- Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates

5- Homecoming: A film by Beyonce

6- The Mind, Explanied

7- Formula 1: Drive to Survive

8- Kedilere Bulaşmayın: İnternette Katil Avı

9- Street Food: Volume 1: Asia

10- The Last Czars