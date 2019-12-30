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Üniversiteli meddah 'Osman Aga' sahnelerde

Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğretim görevlisi Osman Bozdemir, geçmişi asırlar öncesine dayanan "meddahlık" sanatını, modern dramayla harmanlayarak sahnelediği oyunlarla yaşatmaya çalışıyor.
 30 Aralık 2019 20:42
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Üniversiteli meddah 'Osman Aga' sahnelerde

Konya'da yaşayan Osman Bozdemir, geçmişi çok eski yıllara dayanan "meddahlık" sanatını, modern dramayla harmanlayarak yaptığı gösterilerle yaşatmaya çalışıyor.

"Meddah Osman Aga" adıyla da anılan, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi Bozdemir, bir taraftan üniversitede görev yaparken diğer yandan Anadolu'dan hikayeler toplayarak 16 yıldır meddahlık sanatını icra ediyor.

Meddahlık ile geleneksel çocuk oyunları ve modern dramayı buluşturan Bozdemir, bine yakın hikayeyi şehir şehir gezerek sanatseverlere anlatırken, unutulmaya yüz tutmuş Türk meddahlığını da ayakta tutmaya çalışıyor.

Çocuklardan yetişkinlere her yaş grubundan insanlara hitap eden Bozdemir, günlük yaşamından sahne önüne kadar "meddah" olarak kalabilmeye çalışıyor.

Osman Bozdemir, AA muhabirine açıklamada, meddahlığın kelime anlamının Arapça'dan geldiğini anımsatarak, tarihinin bin 500 yıl öncesine dayandığını söyledi.

Meddahlığa ilgi duyduğunu belirten Bozdemir, "Bu kültürü, bu geleneği elimden geldiğince yaşatmaya çalışıyorum." dedi.

Geleneksel sanat ile modernizmi harmanladı

Meddahların 3 ayrı özelliği bulunduğuna dikkati çeken Bozdemir, şöyle devam etti:

"Osmanlı'da meddahlar 14. yüzyılda saraylara girmeye başlıyor. Daha sonra 18. yüzyılda maaşla tutuluyor ve ülkenin değişik yerlerindeki kahvehanelere gönderiliyor. Buralarda devlet politikalarını, duyurularını anlatıyorlar. Meddahlar aslında sıradan kişiler değil, çok bilgili kişiler. Meddahlara birer ilahiyatçı, astronom ve felsefeci gibi bakılması lazım. Osmanlı'da padişahların birebir fikir alışverişi yaptığı kişilerden oluşuyor."

Meddahların baston, peşlik, fes gibi aksesuarlarla bir sandalyede anlatımlar yaptığını dile getiren Bozdemir, şunları kaydetti:

"Meddah elindeki aksesuarları çok iyi kullanır. Mesela bir Osmanlı beyefendisini anlatırken fes, bir Karadenizliyi anlatırken Karadeniz şapkası giyer ve o şiveye bürünür. Meddahlar eskilerde çok bilgili ve konuşmayı seven, toplumda anlattığı dinlenen, karşılığı bulunan insanlardan olurdu. Ben de bunu modern bir halde yaşatmaya çalışıyorum. Meddahlık yaparken aynı zamanda geleneksel oyunlarımızı çocuklarımızla oynayarak bir geleneği sürdürüyorum. Büyük küçük her yaştan, herkesin önüne çıkarken modern drama, meddahlık ve geleneksel Türk oyunlarımızı harmanlayarak sergiliyorum."

Bozdemir, geleneksel Türk tiyatrosu ve temaşa sanatının günümüze ulaşabilmiş nadir türlerinden meddahlığın gelecek nesillere aktarılması çabasında olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
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