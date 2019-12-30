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Türk Telekom müzik'te 2019'un 'En'lerini açıkladı

Türk Telekom Muud'da 2019 yılında en çok indirilen şarkı Merve Özbey'den "Yaramızda kalsın" oldu
 30 Aralık 2019 20:47
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Türk Telekom müzik'te 2019'un 'En'lerini açıkladı

Müzikseverlere "moduna göre özgürce müzik" deneyimi yaşatan Türk Telekom Muud'da 2019 yılında en çok indirilen şarkı Merve Özbey'den "Yaramızda kalsın" olurken, en uzun süre zirvede kalan şarkı ise Deniz Tekin'in "Beni Vur" şarkısı oldu.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirketin dijital müzik platformu Muud, 2020'ye sayılı günler kala 2019'da müzikseverlerin en çok takip ettiği sanatçıları ve albümleri açıkladı.

Buna göre yıl boyunca en çok dinlenen albüm Merve Özbey'in "Devran" albümü oldu. Özbey'i sırasıyla Ebru Gündeş-Aşık, Demet Akalın-Ateş, Çeşitli Sanatçılar-Aşkın'ın Şarkıları ve Berkay-İz takip etti. En çok indirilen beş albüm ise Merve Özbey-Devran, Ben Fero-Orman Kanunları, Berkay-İz, İrem Derici-Mest Of ve Çeşitli Sanatçılar-Aşkın Şarkıları oldu.

"Tekrar Tekrar Dinlenen Beş Şarkı" kategorisinde ise Reynmen'in Derdim Olsun şarkısı ilk sırada yer alırken, Ziynet Sali - Bana da Söyle, Merve Özbey-Yaramızda Kalsın, Gülşen-Bir İhtimal Biliyorum ve Irmak Arıcı-Gece Gibi Gönlüm şarkıları yer aldı.

- Reynmen-Ela ilgi çekti

2019 yılı boyunca en çok indirilen şarkılar ise Merve Özbey-Yaramızda kalsın, Feride Hilal Akın-Yok Yok, Reynmen-Ela, Ufuk Beydemir-Ay Tenli Kadın, Mero-Olabilir şeklinde açıklandı.

Muud listelerinde 2019 yılında en uzun süre zirvede kalan şarkı ise Deniz Tekin'in Beni Vur şarkısı oldu. Deniz Tekin'i ise Ceza-Sus Pus, Gülşen-Bir İhtimal Biliyorum, Ezhel-Felaket ve Merve Özbey-Vuracak takip etti.

En çok takip eden müzik listeleri ise; Herkes Bunları Dinliyor, Türkçe Rap, Yerli Yeniler, Türkçe Pop ve Buralar Hep Akustik şeklinde sıralandı.

Anadolu Ajansı
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