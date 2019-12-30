Türkiye ile İran arasında 'dini işbirliği' anlaşması imzalandı
|30 Aralık 2019 20:52
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Türkiye ile İran arasında dini işbirliği anlaşması Ankara'da imzalandı.
26 Aralık'ta başkent Ankara'da bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurum Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkmen anlaşmayı imzaladı.
Taraflar, İslam dünyasında devam eden problemlere değinirken, "İslam ülkeleri arasında işbirliğine ve aşırıcılığa karşı mücadelenin önemine" dikkat çekti.
İmzalanan anlaşmaya dair Diyanet'in resmi internet sitesinde herhangi bir bilgiye yer verilmezken, ayrıntılar İranlı medya organlarınca paylaşıldı.
Anlaşma neleri kapsıyor?
İran devletine bağlı Press TV ve Fars News tarafından aktarılan bilgilere göre, Ebuzer İbrahimi Türkmen, anlaşmanın ayrıntılarını basınla paylaştı.
Türkmen, Türkiye ile İran arasında imzalanan 18 maddelik anlaşmanın "dini kitapların tercümesini ve yayınlanmasını, çeşitli etkinlikler tertip edilmesini ve Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde İranlı uzmanlar tarafından İslam fıkhı dersleri verilmesini kapsadığını" belirtti.
Mepa News
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