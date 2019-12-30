1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suriye sınırındaki 48 bölge güvenlik bölgesi ilan edildi

Gaziantep Valiliği, Suriye sınırındaki 48 bölgenin 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.
 30 Aralık 2019 21:07
Yazdır
Suriye sınırındaki 48 bölge güvenlik bölgesi ilan edildi

Gaziantep Valiliği, Suriye sınırındaki 48 bölgenin 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince hududun gerisinde yer alan Türkyurdu Hudut Karakolu, Karkamış Hudut Karakolu, Köprübatı Hudut Karakolu, Fuat Oğuzcan Hudut Karakolu bölgeleri içerisinde 48 farklı alanda 1 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 00.01'de başlayıp, 15 Ocak 2020 Ocak günü saat 23.59'de bitecek şekilde 15 gün süre ile valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 1 Ocak 2020-15 Ocak 2020 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan rüşvet iddialarına ilişkin açıklama
30 Aralık 2019 21:27		 Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
30 Aralık 2019 21:17
Türkiye ile İran arasında 'dini işbirliği' anlaşması imzalandı
30 Aralık 2019 20:52		 Alparslan Kuytul tahliye oldu, teşekkür mesajı yayımladı
30 Aralık 2019 20:12
Türkiye'ye yerli otomobil çağrısı: İttifak yapalım
30 Aralık 2019 20:07		 Belediyenin 'içlik' yanıtı, binlerce kez beğenildi
30 Aralık 2019 19:30
Erdoğan: FETÖ okulları Maarif Vakfı'na devredilmeli
30 Aralık 2019 19:22		 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı
30 Aralık 2019 19:12
Kılıçdaroğlu, Akşener ile Libya Tezkeresini görüştü
30 Aralık 2019 19:08		 Libya tezkeresi Meclis'te
30 Aralık 2019 16:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - Mansur Yavaş'tan rüşvet iddialarına ilişkin açıklama21:22 - Hazırlıklar tamamlandı! İstanbul'da görkemli kutlama21:17 - Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları21:17 - Antalya'da yılbaşında 5 bin 230 polis görev yapacak21:12 - Mersin'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi21:07 - Suriye sınırındaki 48 bölge güvenlik bölgesi ilan edildi21:02 - Termometre kırıldı, 4 öğrenci ve bir öğretmen zehirlendi20:57 - İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek20:52 - Türkiye ile İran arasında 'dini işbirliği' anlaşması imzalandı20:47 - Türk Telekom müzik'te 2019'un 'En'lerini açıkladı
20:42 - Üniversiteli meddah 'Osman Aga' sahnelerde20:37 - Netflix, 2019 yılında en popüler projelerini açıkladı!20:32 - İki dizi ekranlara veda ediyor!20:27 - MasterChef Cemre, kök hücre bağış hareketi başlattı20:22 - 'Noel Baba yok Alaçamlı gençler var'20:17 - Kıvanç Tatlıtuğ, TRT'den gelen Atatürk rolünü kabul etmedi20:12 - Alparslan Kuytul tahliye oldu, teşekkür mesajı yayımladı20:07 - Türkiye'ye yerli otomobil çağrısı: İttifak yapalım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Masterchef birincisi belli oldu. Acun, ödülü değiştirdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan, polis ve bekçi alımına dair açıklama
İzmir'de, sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü
Başsavcı'dan Arınç'ın damadı için açıklama: Dosyası doluydu
İzmir'de, sağlık müdürünü öldüren katil, yaralı olarak yakalandı
TOGG'un otomobili, rakipleriyle karşılaştırıldı
Kadroya geçen taşeron işçilerin resmi tatillerdeki mesai ücretleri
Anadolujet, sandviç ve kahve ikramını kesti
Torbalı'daki katil, cezaevinden yeni çıkmış!
Yeni yılda kamuda iş kapıları açılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazar gününü evde geçirmek 1
intihar 4
the irishman 1
Hatay'da köpeğin zehirlenerek öldürülmesi 2
barış manço 1
fotograflarda kendini begenmeme problemi 2
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 2
özel sektör 2
primat 1
görüşmek üzere 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 38 memur alacak
Balıkesir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alımİlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alımİlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparlan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam