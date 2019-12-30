Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
|30 Aralık 2019 21:17
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Optimar Araştırma şirketinin sahibi Hilmi Daşdemir, 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yaptıkları anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Optimar'ın yaptığı ankete göre Ak Parti yüzde 35, CHP yüzde 18,8 oy alıyor. En büyük 3. partiyi ise karasızlar oluşturuyor. Kararsızların oranı yüzde 13,1
İşte Daşdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı anket
Sizlere 12-15 Aralık tarihlerinde Türkiye genelini temsilen 26 ilde 2185 katlımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığımız Türkiye'nin Nabzı araştırmasından bazı sonuçları paylaşmak istiyorumPartilerin şu andaki oy oranları -kararsızlar dağıtılmadan-grafikteki gibidir.
Cumhurbaşkanı ile görüşen CHP'li gibi lanse edilen daha sonra da öyle bir görüşmenin olmadığı ortaya çıkması üzerine katılımcıların bu tartışmada haklı gördükleri tarafın @vekilince olduğu, CHP seçmeninin de ağırlıklı olarak @vekilince yi haklı gördükleri anlaşılmaktadır
Kanal İstanbul ile ilgili kamuoyu desteğinin % 38,4 olduğunu, % 27,6'lık bir kesimin Kanal İstanbul a karşı olduğunu ve bu konuda % 34'nün bir fikrinin olmadığı görülmektedir. Grafiğin alt tarafında destekçilerin parti dağılımları da var isteyen bakabilir.
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