Mersin'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi
|30 Aralık 2019 21:12
|Yazdır
Mersin'in merkez Mezitli ile Silifke ve Tarsus ilçelerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
İl genelinde sabah erken saatlerde başlayan yağış, zaman zaman etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Merkez Mezitli ilçesindeki bazı bölgelerde yağıştan dolayı yollarda oluşan su birikintileri ulaşımda kısa süreli aksamalara neden oldu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Mezitli ilçesinin bazı mahallelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle narenciye bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.
Tarsus ilçesinde de sağanaktan dolayı Ağzıdelik, Egemen, Baharlı, Çatalca, Yaramış, Çağbaşı, Çöplü, Kefeli ve Çiçekli mahallelerindeki yaklaşık 15 bin dönüm ekili arazi zarar gördü.
Kuvvetli sağanak nedeniyle yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapanan Silifke-Mut kara yolunun Çamdüzü mevkisi ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hazırlıklar tamamlandı! İstanbul'da görkemli kutlama
30 Aralık 2019 21:22
|İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
30 Aralık 2019 18:50
|Başkentte ulaşıma yılbaşı düzenlemesi
30 Aralık 2019 18:14
|Eskişehir'in iki ilçesinde okullara kar tatili
30 Aralık 2019 17:23
|Bu yakıtın zararı değil faydası var
30 Aralık 2019 16:53
|Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
30 Aralık 2019 16:46
|Sağanak nedeniyle denizin rengi değişti
30 Aralık 2019 16:32
|İnşaat kazısında tarihi yapıya ait kalıntılar bulundu
30 Aralık 2019 16:24
|Metrobüs hattına yeni araç... Testine başlandı
30 Aralık 2019 15:54
|Kastamonu Belediyesi enerjisini Güneş'ten alacak
30 Aralık 2019 15:09