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Hazırlıklar tamamlandı! İstanbul'da görkemli kutlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı için Ortaköy'de görkemli bir havai fişek gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Ortaköy'de deniz yüzeyine kurulacak platformda saatler 24.00'ü gösterdiğinde başlayacak gösteri ile vatandaşlar yeni yıla hep birlikte girmenin heyecanını yaşayacak.
 30 Aralık 2019 21:22
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Hazırlıklar tamamlandı! İstanbul'da görkemli kutlama

İBB'den yılbaşı etkinliği ve önlemleri için belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "İBB, İstanbullulara yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşatacak. Meydanlar rengarenk ışıklandırdı, Ortaköy Sahili'nde havai fişek gösterisi ve müzik dinletisi yapılacak" denildi.

İBB'nin yılbaşlarında Ortaköy'de daha önce havai fişek gösterisi yapmadığının aktarıldığı açıklamada, sadece bir kez Taksim'de 2005 yılında havai fişek gösterisi yapıldığı ayrıca, Boğaz'da Cumhuriyet Bayramı, İstanbul'un Fethi gibi günlerde havai fişek gösterisi yapıldığı belirtildi.

HAVAİ FİŞEK İHALE KAPSAMINDA

Öte yandan, İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce 16 Aralık 2019 tarihinde "İstanbul Büyükşehir Belediyesince Gerçekleştirilecek Muhtelif Organizasyonlar İle Tanıtım-Duyuru Çalışmaları ve Baskılı İşlerin Hizmet Alımı İşi" kapsamında açılan ihalede havai fişek gösterileri de yer alıyor. Ancak ihalenin sonucu henüz açıklanmadı.

İBB'NİN YILBAŞI ÖNLEMLERİ

İBB yılbaşı için ek önlemler aldı. İETT, 672 ek sefer düzenleyecek, 6 metro hattı sabaha kadar çalışacak, diğer metrolar ise gece 02.00'ye kadar hizmet verecek. İBB yeni yıl kapsamında Taksim Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi ve Dolmabahçe'yi ışıklandırdı.
DHA
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