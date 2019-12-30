1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trüf mantarı, Türkiye'de Avrupa'daki kadar ilgi görmüyor

Türkiye'de trüf mantarı uzmanlarından Ziyafettin Arslan, Van'da ele geçirilen ve açık artırma ile satılamayan trüf mantarlarının, Türkiye'de Avrupa'daki kadar ilgi görmediğini söyledi. Trüf mantarının kilo fiyatının 50 ile 1500 euro arasında değiştiğini belirten Arslan, "Yurt dışında çok ciddi tüketim var. Özelikle İtalya, Fransa'da tüketim çok üst düzeyde. Zaten dünya piyasasını genelde elinde tutan, hem üretim hem tüketim bazında İtalya ve Fransa'dır. Türkiye'de trüf mantarını, Avrupa'da olduğu gibi değer görmediği için istediğimiz fiyata satamıyoruz" dedi.
 30 Aralık 2019 21:37
Yazdır
Trüf mantarı, Türkiye'de Avrupa'daki kadar ilgi görmüyor

Van Ferit Melen Havalimanı'nda, İran uyruklu 4 kişinin valizlerinde, 83 kilo 300 gram trüf mantarı bulundu. El koyulan ve 'dünyanın en pahalı mantarı' olarak bilinen trüf mantarları, 'bekletilmeyecek eşya' olarak Ticaret Bakanlığı'nın 'www.eihale.gov.tr' internet sitesinden açık artırma usulü satışa çıkarıldı. Van Gümrük Müdürlüğü tarafından 1 milyon 10 bin lira olarak belirlenen trüf mantarları, kilo fiyatı 6 bin 300 liradan açık artırma usulü satışa çıkarıldı; ancak alıcısı olmadı.

'DÜNYA MUTFAKLARINDA YEMEKLERDE KULLANILIYOR'

Türkiye'de İstanbul ve Trakya bölgesinde bolca bulunan trüf mantarları, Orman Müdürlüğü'nden alınan özel izinle toplanabiliyor. Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan, trüf mantarı uzmanı Ziyafettin Arslan, 'mantar avcısı' 'Arthur' isimli köpeğiyle mantar topluyor. Trüf mantarının, Türkiye gündemine Van'da ele geçirilmesiyle yeniden girdiğini söyleyen Arslan, bu mantarın Türkiye'de, Avrupa'da olduğu gibi ilgi görmediğini kaydetti. Trüf mantarının çok lezzetli besin kaynağı olduğunu belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Trüf mantarının özelliği mikoriza bir yapısı olduğundan dolayı bitkiyle ortak yaşam süren bir yumrudur. Bitki bunu neden üretir? Bitki gerek duyduğunda trüfün sayesinde topraktaki mineralleri ve nemi alabilmesi için oluşturmuş olduğu yumru türüdür. Bitkinin gece salgıladığı karbonhidratı, trüfe vererek trüfü büyütür. Kuraklık zamanında da suya ve minerallere ihtiyaç duyduğu zaman bitki bundan besleniyor. Yani anlayacağımız ortak yaşam döngüsünü oluşturan bir olgudur. Trüf mantarı Türkiye'de ve dünya mutfaklarında yemeklerde kullanılıyor. Ayrıca kozmetik sanayinde parfümde kullanılıyor. Çok çeşit yemekte kullanılan bu bitki pişirilmeden tüketiliyor. Trüf ana yemekte ve her türlü salatalarda tüketebiliyorsunuz. Trüf en azından bir baharat çeşidi olarak, koku ve aromadan dolayı her şeyde kullanabileceğinizi söyleyebilirim."

'KİLOSU 1500 EUROYA KADAR ÇIKIYOR'

Trüf mantarı uzmanı Arslan, trüf mantarının fiyatlarını arz ve talebe göre trüf borsasının belirlediğini, kilosunun ise 50 ile 1500 euro arasında satıldığını söyledi. Arslan, "Yaklaşık 8 türü olan trüf mantarının fiyatını borsası belirler. Trüf borsası diye bir borsa var. Trüf borsası mantarı çıkaranı ve alıcının fiyatını belirler. Arz ve talebe göre yazlık ve kışlık trüflerin buna göre fiyatları belirlenir. Bu yüzden kilosu 50 ile 1500 euro arasında fiyat değişikli gösterir. Yurt dışında çok ciddi bir tüketim var. Özelikle İtalya, Fransa'da tüketim çok üst düzeydedir. Zaten dünya piyasasını genelde elinde tutan, hem üretim bazında hem de tüketim bazında İtalya ve Fransa'dır genelde. Son günlerde İspanya'da konuya dahil oldu. İnşallah ileride trüf ilgili Türkiye olarak bizde söz sahibi olacağımıza inanıyorum" dedi.

'VAN'DA ELE GEÇİRİLEN TRÜF MANTARIN KİLOSU 150 EURO'

Ziyafettin Arslan, Van'da ele geçirilen trüf mantarı türünün kilosunun yüksek fiyata ihale edildiği ve bu yüzden satılamadığını söyledi. Arslan, "Trüf genel yapısında bazı kimyasal maddeler ve protein ağırlıkta olduğu için diğer mantarlara göre fiyatı pahalı olduğu için mantarların kralı olarak bilinir. Türkiye'de trüf mantarını Avrupa'da olduğu gibi değer görmediği için istediğimiz fiyata satamıyoruz. Van'da ele geçirilen trüf mantarlarının satılmaması da sanırım bilirkişi raporu, farklı bir türü ve tüketici fiyatına satmak istedikleri için bu da çok yüksek bir meblağ olduğundan satılmadığını düşünüyorum. Oysa o mantarların normal değerlerine bakmak, hangi tür olduğunu ve normalde toplayıcı kitlesinin satış fiyatına satışa çıksaydı elde kalmayarak satılacağını düşünüyorum. Bu günlerde çıkan trüf mantarları sonbahar türü dediğimiz tür olup ortalama kilo satış fiyatı 150 eurodur. Bu fiyata satışa çıkarılırsa alıcı bulur, diye düşünüyorum" diye konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2019'un ekonomi karnesi; en çok dolar konuşuldu
30 Aralık 2019 19:58		 '2020'de büyüme ve istihdam ön plana çıkacak'
30 Aralık 2019 11:08
Borsa, haftaya yükselişle başladı
30 Aralık 2019 10:01		 Karayollarında durum
30 Aralık 2019 09:22
FETÖ'nün mali gücü 10 milyar Dolar
30 Aralık 2019 08:44		 Tarımdaki fahiş fiyat artışı son bulacak
29 Aralık 2019 20:37
Şarj istasyonları dönüşüme hazır
29 Aralık 2019 18:06		 Varlık Fonu bünyesinde kaç şirket yönetiliyor?
29 Aralık 2019 17:10
Emekli polisin tavukları Arap sofralarını süslüyor
29 Aralık 2019 16:10		 Yerli otomobil Gemlik'te gayrimenkul piyasasını canlandırdı
29 Aralık 2019 15:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:08 - Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri23:03 - En fazla kaçak yapı cezası Arnavutköy'de kesildi22:58 - 3 ilimizde eğitime ara verildi22:51 - Yozgatta sokak kedilerine ısı yalıtımlı ahşap kulübe22:46 - CHP: Tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim22:41 - Başakşehir Belediyesi 'youtuber' yetiştiriyor22:36 - Yaban keçisi avlayan baba ve oğluna 50 bin lira ceza22:30 - Fikri Işık: Kısa zamanda açıklama yapacağım22:24 - Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı22:19 - Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi
22:14 - ROK'un davasına bakan hakimden N. Alçı'ya tazminat davası22:09 - Kiracı boşalttığı evin kapıları, peteklerini söküp götürdü22:04 - Sakarya'da nostaljik tramvay sesi yankılanacak21:58 - M. İnce: CHP lideri Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır21:52 - Sivas'ta aracın çarptığı öğrenci ağır yaralandı21:47 - Kadına yönelik şiddette zirve Avrupa ülkelerinin21:42 - İstanbul ormanlarında çam kese böceği alarmı21:37 - Trüf mantarı, Türkiye'de Avrupa'daki kadar ilgi görmüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Masterchef birincisi belli oldu. Acun, ödülü değiştirdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan, polis ve bekçi alımına dair açıklama
İzmir'de, sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü
Başsavcı'dan Arınç'ın damadı için açıklama: Dosyası doluydu
TOGG'un otomobili, rakipleriyle karşılaştırıldı
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
İzmir'de, sağlık müdürünü öldüren katil, yaralı olarak yakalandı
Kadroya geçen taşeron işçilerin resmi tatillerdeki mesai ücretleri
Anadolujet, sandviç ve kahve ikramını kesti
Aldığı sıfır araç kabusu oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işte türkiye'nin otomobili 1
euroleague'in üst üste 2.kez fenerbahce aleyhine hata açıklaması 1
mesafe 4
jailson marques siqueira 1
görüşmek üzere 1
fotograflarda kendini begenmeme problemi 2
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 1
liverpool 1
iyi şeyler için konforu bırakabilmek 2
kader 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 38 memur alacak
Balıkesir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alımİlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alımİlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparlan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam