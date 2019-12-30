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Sivas'ta aracın çarptığı öğrenci ağır yaralandı
Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 13 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.
|30 Aralık 2019 21:52
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Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 13 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları 8. sınıf öğrencisi Esma Irmak Çakır (13), öğrenci servisinden inerek Eğri Köprü Mahallesi Akademisyenler Sitesi mevkisindeki evlerine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Bu sırada O.K. yönetimindeki 58 BA 866 plakalı hafif ticari araç, Çakır'a çarptı.
Çakır, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Çakır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sürücü O.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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