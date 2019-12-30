Kiracı boşalttığı evin kapıları, peteklerini söküp götürdü
|30 Aralık 2019 22:09
|Yazdır
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde esnaflık yapan Metin Gönül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı ve damadı için geçen yıl Utku Mahallesi'nde satın aldığı evde kiracı olarak oturan B.T'den konutu tahliye etmesini istediğini söyledi.
Gönül, Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde 9 ay süren tahliye davası sürecinde B.T'nin kira ödemediğini, kendisine yollanan tahliye kararının ardından evin kapılarının yanı sıra kombi ve petekleri sökerek beraberinde götürdüğünü anlattı.
Evi teslim aldıklarında büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Gönül, "Bütün kapıları, kombiyi, kalorifer peteklerini sökmüş. Salon kapısını sökememiş ama tokmağını söküp gitmiş. Tam evden çıktı diye sevinmiştik, geldik gördük ki ev bu halde." dedi.
Kiracıdan şikayetçi olduklarını aktaran Gönül, "Aklı başında hiçbir insan bunu yapmaz. Bilirkişi evde zarar tespit çalışması yaptı. Konuyu yargıya taşıdık, zararımızın tazmin edilmesi için dava açtık. Hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Noel Baba yok Alaçamlı gençler var'
30 Aralık 2019 20:22
|Emniyet Müdürü Özer Korkmaz'ın acı günü
30 Aralık 2019 19:18
|GESTAŞ ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
30 Aralık 2019 19:04
|Meteorolojiden yarın için yağmur ve kar uyarısı
30 Aralık 2019 18:59
|'Moni ve Bobo' hikayelerini 'işaret dili' ile anlatıyor
30 Aralık 2019 18:39
|'Kuşburnunu fazla tüketmeyin'
30 Aralık 2019 18:04
|Bursa-Ankara kara yolu ulaşımı kapandı
30 Aralık 2019 17:32
|Çatı uçtu, ağaçlar devrildi: İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı
30 Aralık 2019 16:47
|11 ayda en çok ziyaretçi bu ülkelerden geldi
30 Aralık 2019 16:42
|Turhal'da ilk kitap fuarı açıldı...200 bin kitap okuyucuyla buluştu
30 Aralık 2019 16:38