ROK'un davasına bakan hakimden N. Alçı'ya tazminat davası

10 ay hapis cezası alan Rasim Ozan Kütahyalı, hakimin CHP'li olduğunu iddia ederken Alçı konuya ilişkin bir televizyon programında, "Ben kendi eşimden biliyorum. CHP Akçakoca belediye başkan adayı olmuş bir hakim dosyaya neredeyse bakmadan küt diye aleyhte karar veriyor" ifadesini kullandı. Alçı'nın konuşmasında kendisine iftirada bulunduğunu dile getiren hakim Dursun Ali Gümüş, 'kişilik haklarının zedelendiği' gerekçesiyle 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, Gümüş'ün avukatı Gülnihal Demiral tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, 'müvekkilimi gerek yakın çevresi gerekse televizyon izleyicileri karşısında taraflı, siyasilerden emir ve talimat alan ve adil olmayan biri olarak hedef göstermiştir' denildi.

Dilekçede, halen hakim olarak görev yapan müvekkilinin herhangi bir partiden ne adaylığı ne de bir başvurusunun bulunmadığı belirtilerek, 'bu atılan iftira ve suçlamalar; müvekkilimin devam eden meslek hayatı açısından, CHP'nin siyasi çizgisinde görüşü olsun olmasın tüm kesimlerden insanların düşüncelerinde bir şaibe uyandırmaktadır. Hatta bu düşünce, davalının zaten belirli olan siyasi görüşüne sahip ve bu görüşü paylaşan belirli bir kitlede daha da etkili olacağı açıktır.' ifadelerine yer verildi.

Gümüş, Kütahyalı'nın iddialarına ilişkin hiçbir partinin üyesi olmadığının altını çizerek, "Kaldı ki, 2011 seçimlerinden AK Parti'den Düzce milletvekili adayı olarak tarafıma teklif dahi yapılmıştır" demişti.