1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ROK'un davasına bakan hakimden N. Alçı'ya tazminat davası

Boşnaklar için söylediği sözler nedeniyle yargılanan sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın davasının hakimi Dursun Ali Gümüş, Kütahyalı'nın eşi HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın kendisine yönelik bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle 20 bin liralık tazminat davası açtı.
 30 Aralık 2019 22:14
Yazdır
ROK'un davasına bakan hakimden N. Alçı'ya tazminat davası

10 ay hapis cezası alan Rasim Ozan Kütahyalı, hakimin CHP'li olduğunu iddia ederken Alçı konuya ilişkin bir televizyon programında, "Ben kendi eşimden biliyorum. CHP Akçakoca belediye başkan adayı olmuş bir hakim dosyaya neredeyse bakmadan küt diye aleyhte karar veriyor" ifadesini kullandı. Alçı'nın konuşmasında kendisine iftirada bulunduğunu dile getiren hakim Dursun Ali Gümüş, 'kişilik haklarının zedelendiği' gerekçesiyle 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, Gümüş'ün avukatı Gülnihal Demiral tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, 'müvekkilimi gerek yakın çevresi gerekse televizyon izleyicileri karşısında taraflı, siyasilerden emir ve talimat alan ve adil olmayan biri olarak hedef göstermiştir' denildi.

Dilekçede, halen hakim olarak görev yapan müvekkilinin herhangi bir partiden ne adaylığı ne de bir başvurusunun bulunmadığı belirtilerek, 'bu atılan iftira ve suçlamalar; müvekkilimin devam eden meslek hayatı açısından, CHP'nin siyasi çizgisinde görüşü olsun olmasın tüm kesimlerden insanların düşüncelerinde bir şaibe uyandırmaktadır. Hatta bu düşünce, davalının zaten belirli olan siyasi görüşüne sahip ve bu görüşü paylaşan belirli bir kitlede daha da etkili olacağı açıktır.' ifadelerine yer verildi.

Gümüş, Kütahyalı'nın iddialarına ilişkin hiçbir partinin üyesi olmadığının altını çizerek, "Kaldı ki, 2011 seçimlerinden AK Parti'den Düzce milletvekili adayı olarak tarafıma teklif dahi yapılmıştır" demişti.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
17 yaşındaki lise öğrencisinden taciz iddiası
30 Aralık 2019 19:50		 Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade
29 Aralık 2019 20:26
Gazeteci Murat İde'ye saldıran 6 kişi serbest bırakıldı
29 Aralık 2019 17:46		 Çocuk işçiyi tavana asan iş yeri sahibi serbest bırakıldı
28 Aralık 2019 21:33
Isparta'da doktoru darp eden şahıs serbest kaldı
28 Aralık 2019 17:46		 'Ebru Türel'in ses kaydı iddiası'na ilişkin iddianame kabul edildi
26 Aralık 2019 21:40
Okul müdürünü öldüren 3 sanık hakim karşısına çıktı
26 Aralık 2019 19:46		 Etek boyu ölçen hakim ile ilgili yeni gelişme!
25 Aralık 2019 19:39
Şule Çet davasında hükmün gerekçesi açıklandı
25 Aralık 2019 17:52		 İmamoğlu ve babası hakkındaki davaya devam edildi
24 Aralık 2019 19:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:08 - Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri23:03 - En fazla kaçak yapı cezası Arnavutköy'de kesildi22:58 - 3 ilimizde eğitime ara verildi22:51 - Yozgatta sokak kedilerine ısı yalıtımlı ahşap kulübe22:46 - CHP: Tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim22:41 - Başakşehir Belediyesi 'youtuber' yetiştiriyor22:36 - Yaban keçisi avlayan baba ve oğluna 50 bin lira ceza22:30 - Fikri Işık: Kısa zamanda açıklama yapacağım22:24 - Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı22:19 - Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi
22:14 - ROK'un davasına bakan hakimden N. Alçı'ya tazminat davası22:09 - Kiracı boşalttığı evin kapıları, peteklerini söküp götürdü22:04 - Sakarya'da nostaljik tramvay sesi yankılanacak21:58 - M. İnce: CHP lideri Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır21:52 - Sivas'ta aracın çarptığı öğrenci ağır yaralandı21:47 - Kadına yönelik şiddette zirve Avrupa ülkelerinin21:42 - İstanbul ormanlarında çam kese böceği alarmı21:37 - Trüf mantarı, Türkiye'de Avrupa'daki kadar ilgi görmüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Masterchef birincisi belli oldu. Acun, ödülü değiştirdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan, polis ve bekçi alımına dair açıklama
İzmir'de, sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü
Başsavcı'dan Arınç'ın damadı için açıklama: Dosyası doluydu
TOGG'un otomobili, rakipleriyle karşılaştırıldı
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
İzmir'de, sağlık müdürünü öldüren katil, yaralı olarak yakalandı
Kadroya geçen taşeron işçilerin resmi tatillerdeki mesai ücretleri
Anadolujet, sandviç ve kahve ikramını kesti
Aldığı sıfır araç kabusu oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vasiyet 1
mektup yazmak 1
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
martin scorsese 1
ilgisiz erkek 5
Erdogan'in demet akalin ve hande yenerle görüşmesi 2
cep herkülü:naim süleymanoğlu 1
mısra öz sel'in ifadeye çağrılması 1
her güzel şeyin bitmesi 1
işte türkiye'nin otomobili 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 38 memur alacak
Balıkesir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alımİlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alımİlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparlan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam