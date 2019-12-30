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Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi

Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında yoğun bir çalışma yürüttü.
 30 Aralık 2019 22:19
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Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi

Yurt içinde ve dışında güvenlik operasyonları ve sınır ötesi harekatlar gerçekleştiren güvenlik güçlerinin en önemli destekçisi Türk savunma sanayisi ekosistemini oluşturan kurum ve kuruluşlar oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketleri, TÜBİTAK SAGE, özel sektör şirketleri, KOBİ'ler ve üniversitelerin birlikte yürüttüğü çalışmalarla hem mevcut ürün ve ekipmanların sürekliliği, bakım ve idamesi sağlandı hem de yeni teknolojiler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Bunun yanında bir dizi yeni ürünün geliştirilme sürecindeki kritik aşamalar başarıyla geride bırakıldı.

Türkiye'nin yeni İHA'ları ilk kez uçtu

Hava platformları alanında yüksek irtifa uzun havada kalış sınıfında Türkiye'yi dünyadaki 4 ülkeden biri arasına sokan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuşunu yaptı.

40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilecek Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Aksungur, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Milli uydular üzerinden kontrol edilebilen ve görev menzili binlerce kilometreye ulaşan ilk Anka-S'ler teslim edildi.

Sürü İHA Projesi başlatıldı. İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi hayata geçirildi.

Yeni teslimatlarla Atak helikopteri sayısı 55'e, İHA sayısı 120'ye ulaştı.

Helikopter projeleri emin adımlarla ilerliyor

Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi başlatıldı. Gökbey helikopterinin ilk sertifikasyon uçuşu yapıldı.

Genel Maksat Helikopteri Programı kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı.

A400M Projesi kapsamında 8 ve 9'uncu uçakların teslimatı tamamlandı.

"Mavi Vatan"ın yeni koruyucuları

Türk savunma sanayisi, deniz platformları alanında aldığı sorumluluklar kapsamında 2019'a önemli başarılar sığdırdı.

MİLGEM'in 4'üncü gemisi TCG Kınalıada hizmete girdi ve 5'inci geminin inşasına başlandı.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu denize indirildi.

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk denizle buluştu.

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk denizaltısı Pirireis havuza çekildi, 5'inci denizaltı Seydialireis'in ilk kaynağı yapıldı.

Güvenlik güçlerine 8 süratli devriye botu teslim edildi.

Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Sözleşmesi SSB ile STM, ASELSAN, HAVELSAN, ASFAT İş Ortaklığı arasında imzalandı.

Kara kuvvetlerine yeni araçlar

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında ilk araçlar teslim edildi.

Fırat M60T Modernizasyonu kapsamında 169 tankın modernizasyonu tamamlandı.

Hafif sınıf insansız kara araçlarında prototipler geliştirildi.

Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Projesi'nin sözleşmesi SSB ile FNSS arasında imzalandı.

Yeni zırhlı kara aracı Vuran, envantere girdi.

Hava savunmada önemli adımlar

Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Hisar-A'nın nihai testleri tamamlandı, sistem seri üretim aşamasına hazır hale geldi.

Korkut Hava Savunma Sistemi envantere girdi, 13 sistem teslim edildi. Sistemin deniz platformlarında kullanımı için Gökdeniz hazır hale getirildi.

Türkiye'nin uzun menzil hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilen ilk S-400 sistemi ülkeye geldi.

İlk hava-hava füzesi, lazer silahı, elektromanyetik top

Türkiye'nin ilk milli deniz füzesi Atmaca, milli gemi TCG Kınalıada'dan atıldı.

İlk yerli ve milli hava-hava füzesinin üretilmesi amacıyla yürütülen Göktuğ Projesi kapsamında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin güdümlü atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı.

TÜBİTAK BİLGEM'in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı Armol kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

Bombaları akıllı hale getiren güdüm kitleri HGK/KGK/LGK, yerli mühimmatlar MAM-C/MAM-L, UMTAS/LUMTAS teslimatlarına devam edildi.

Hürkuş-C uçağından TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği çok hafif ve düşük maliyetli Togan mühimmatı ilk kez atıldı.

ASELSAN Elektromanyetik Top Sistemi Tufan ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı.

"20 mm Top Geliştirilmesi Projesi" SSB ile TR Mekatronik Sistemler arasında imzalandı.

Yeni elektronik sistemler

MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesi kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ARMERKOM ile HAVELSAN'ın geliştirdiği Yeni Nesil Milli Savaş Yönetim Sistemi (Advent Savaş Yönetim Sistemi) ilk kez Kınalıda'ya entegre edildi.

Radar Elektronik Destek (ED)/ Elektronik Taarruz (ET) Sistemleri Projesi kapsamında ilk ED sistemi envantere girdi.

Türkiye'yi bu kabiliyetlere sahip sınırlı sayıda ülke arasına sokan Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) Sistemi'nin ilki teslim edildi.

Muhabere Karıştırma ve Aldatma Simülatörü (MUKAS) Sistemi kullanıma sunuldu.

Çeşitli tiplerde karıştırıcı, köreltici, İHA önleyici sistem ile telsiz teslimatları yapıldı.

İlk T70 helikopter motoru

T70 Genel Maksat Helikopteri için üretilen ilk T700-TEI-701D motoru teslim edildi.

Türkiye'nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı'nın kurulumu tamamlandı.

ULAK Haberleşme AŞ tarafından ürünleştirilen Milat Yazılım Tanımlı Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi'nin (MAYA) ilk satışı Türksat'a yapıldı. Ayrıca milli baz istasyonu ULAK, ilk kez GSM operatörleri tarafından kullanılmaya başlandı.

SSB'nin kuruluşu SSTEK'in de iştiraki olan TRBOR AŞ'nin faaliyet göstereceği Bor Karbür tesisinin temeli atıldı.
Anadolu Ajansı
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