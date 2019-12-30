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Fikri Işık: Kısa zamanda açıklama yapacağım

Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2015 yılında tanıtılan ve TÜBİTAK ile geliştirilen otomobil ile ilgili sorulan sorulara, kısa süre içerisinde açıklama yapacağını duyurdu.
 30 Aralık 2019 22:30
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Fikri Işık: Kısa zamanda açıklama yapacağım

Türkiye'nin otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılan törenle tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk sürüşün yapıldığı otomobilin özellikleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Tamamen elektrikli olan ve tek şarj ile 500 kilometre gideceği öğrenilen yerli otomobilin tanıtım törenine yoğun ilgi gösterildi.

FİKRİ IŞIK "2018'DE YOLLARDA OLACAK" DEMİŞTİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı iken, yerli otomobilin 2019'da yollarda olacağını söyleyerek TÜBİTAK'ta geliştirilen bir prototipin direksiyonuna geçmişti. Ancak o prototipin devamı gelmemişti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun prototipini hazırladığı yerli otomobilin tanıtımı yapıldıktan sonra gözler Fikri Işık'a çevrildi.

"KISA ZAMANDA AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Gazeteci-yazar Serdar Arseven'in "Yerli otomobil ile ilgili kamuoyu sizden açıklama bekliyor Sayın Bakan" sorusuna cevap veren Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Fikri Işık, "Bu konuda kısa süre içerisinde bir açıklama yapacağım inşallah" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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