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Yaban keçisi avlayan baba ve oğluna 50 bin lira ceza

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin dağlık alanında koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan 2 yaban keçisini avlayan baba ve oğluna 50 bin lira para cezası para cezası verildi.
 30 Aralık 2019 22:36
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Yaban keçisi avlayan baba ve oğluna 50 bin lira ceza

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin dağlık alanında koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan 2 yaban keçisini avlayan baba ve oğluna 50 bin lira para cezası para cezası verildi.

Çemişgezek ile Hozat ilçeleri kırsal alanında 2 yaban keçisini avlayan baba ve oğlu, jandarma ekiplerince düzenlenen uygulama sırasında yakalandı.

Baba ve oğlunu kestikleri 2 yaban keçisiyle yakalayan jandarma ekipleri, durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kesilen 2 yaban keçisine el koyarken, baba ve oğluna 50 bin lira para cezası uyguladı.

DHA
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