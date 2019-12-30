Yaban keçisi avlayan baba ve oğluna 50 bin lira ceza
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin dağlık alanında koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan 2 yaban keçisini avlayan baba ve oğluna 50 bin lira para cezası para cezası verildi.
|30 Aralık 2019 22:36
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin dağlık alanında koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan 2 yaban keçisini avlayan baba ve oğluna 50 bin lira para cezası para cezası verildi.
Çemişgezek ile Hozat ilçeleri kırsal alanında 2 yaban keçisini avlayan baba ve oğlu, jandarma ekiplerince düzenlenen uygulama sırasında yakalandı.
Baba ve oğlunu kestikleri 2 yaban keçisiyle yakalayan jandarma ekipleri, durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kesilen 2 yaban keçisine el koyarken, baba ve oğluna 50 bin lira para cezası uyguladı.
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