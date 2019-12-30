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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 688 personel ile sahada olacak.
 30 Aralık 2019 23:08
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 688 personel ile sahada olacak.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı bir uçak, 79 bot ve 6 dedektör köpek ile yılbaşında güvenliği sağlayacak.

2 bin 688 personel ile sahada olacak ekiplere 3 helikopter, 21 kara aracı, 3 mobil radar timi ile 5 kolluk timi de destek verecek.
Anadolu Ajansı
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