Mucize Doktor yıldızı Taner Ölmez ne kadar kazanıyor?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor'da Savant sendromlu doktor Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile evlilik hazırlığı yapıyor.

Yeni yılda kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile evlencek olan başarılı oyuncu, düğün öncesi Bağdat Caddesi'nden lüks bir daire satın aldı.

Önümüzdeki günlerde sevgilisi Çeşmioğlu'nu ailesinden isteyecek olan Ölmez, düğün öncesi kazancını gayrimenkule yatırdı.

Düğünün ardından Bağdat Caddesi'ndeki yeni evinde hayatını sürdürecek olan Taner Ölmez, evin dekorasyonunu da sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun zevkine göre döşeyecek.

Mucize Doktor'dan haftalık 30 bin TL kazanan Ölmez, yeni evini ise tam 3 milyon TL'ye aldı, duyanların ağzı açık kaldı.