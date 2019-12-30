1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mucize Doktor yıldızı Taner Ölmez ne kadar kazanıyor?

Sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile evlilik hazırlığında olan Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez, aldığı yeni evin fiyatı ile dudak uçuklattı.
 30 Aralık 2019 23:14
Yazdır
Mucize Doktor yıldızı Taner Ölmez ne kadar kazanıyor?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor'da Savant sendromlu doktor Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile evlilik hazırlığı yapıyor.

Yeni yılda kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile evlencek olan başarılı oyuncu, düğün öncesi Bağdat Caddesi'nden lüks bir daire satın aldı.

Önümüzdeki günlerde sevgilisi Çeşmioğlu'nu ailesinden isteyecek olan Ölmez, düğün öncesi kazancını gayrimenkule yatırdı.

Düğünün ardından Bağdat Caddesi'ndeki yeni evinde hayatını sürdürecek olan Taner Ölmez, evin dekorasyonunu da sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun zevkine göre döşeyecek.

Mucize Doktor'dan haftalık 30 bin TL kazanan Ölmez, yeni evini ise tam 3 milyon TL'ye aldı, duyanların ağzı açık kaldı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Netflix, 2019 yılında en popüler projelerini açıkladı!
30 Aralık 2019 20:37		 İki dizi ekranlara veda ediyor!
30 Aralık 2019 20:32
MasterChef Cemre, kök hücre bağış hareketi başlattı
30 Aralık 2019 20:27		 Kıvanç Tatlıtuğ, TRT'den gelen Atatürk rolünü kabul etmedi
30 Aralık 2019 20:17
Deniz Seki sahneden düştü
30 Aralık 2019 19:34		 2019'da en çok izlenen filmler belli oldu
30 Aralık 2019 16:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Varda Köprüsü'ne yolculuk00:10 - Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi00:01 - İç Denetim Koordinasyon Kurulu sertifika sınavı açmalı00:01 - 31 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - Yılbaşına özel 15TL hediye çeki23:44 - FETÖ yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis23:38 - Erzurum'da ambulans tıra çarptı 3 sağlıkçı yaralandı23:32 - Fiyatıyla rekor kırıyor ama yoğun talep görüyor23:26 - Dev fabrika yeniden üretime geçiyor23:20 - Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası
23:14 - Mucize Doktor yıldızı Taner Ölmez ne kadar kazanıyor?23:08 - Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri23:03 - En fazla kaçak yapı cezası Arnavutköy'de kesildi22:58 - 3 ilimizde eğitime ara verildi22:51 - Yozgatta sokak kedilerine ısı yalıtımlı ahşap kulübe22:46 - CHP: Tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim22:41 - Başakşehir Belediyesi 'youtuber' yetiştiriyor22:36 - Yaban keçisi avlayan baba ve oğluna 50 bin lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İç Denetim Koordinasyon Kurulu sertifika sınavı açmalı
Varda Köprüsü'ne yolculuk
Yılbaşına özel 15TL hediye çeki
31 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özel sektör 2
park yasağına uymayan araçların artık çekilmemesi 2
jailson marques siqueira 1
pazar gününü evde geçirmek 1
atiye 1
barış manço 1
ibret almak 1
nörofren 2
the irishman 2
martin scorsese 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 38 memur alacak
Balıkesir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alımİlanı
Muş Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alımİlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak
Atatürk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparlan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam