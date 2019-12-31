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Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi

Taksim Meydanı'na, yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında polis bariyerleri getirildi.
 31 Aralık 2019 00:10
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Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi

Taksim Meydanı'na, yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin meydan, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı çevresine yerleştirileceği öğrenilirken meydanda bulunan MOBESE kameralarının da kontrolleri yapıldı.

Yeni yıl hazırlıkları İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor. 2020'ye sayılı saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu kapsamda meydana çok sayıda polis bariyeri getirildi. Bariyerlerin meydan, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı çevresine yerleştirileceği öğrenildi. Meydanda bulunan MOBESE kameralarının da kontrolleri yapıldı.

Güvenlik amacıyla kurulacak olan bariyerler sabah saatlerinden itibaren konumlandırılarak akşama hazır hale getirilecek. Ayrıca güvenlik önlemleri sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştırılacak.
Anadolu Ajansı
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