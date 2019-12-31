Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi
|31 Aralık 2019 00:10
|Yazdır
Taksim Meydanı'na, yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin meydan, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı çevresine yerleştirileceği öğrenilirken meydanda bulunan MOBESE kameralarının da kontrolleri yapıldı.
Yeni yıl hazırlıkları İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor. 2020'ye sayılı saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu kapsamda meydana çok sayıda polis bariyeri getirildi. Bariyerlerin meydan, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı çevresine yerleştirileceği öğrenildi. Meydanda bulunan MOBESE kameralarının da kontrolleri yapıldı.
Güvenlik amacıyla kurulacak olan bariyerler sabah saatlerinden itibaren konumlandırılarak akşama hazır hale getirilecek. Ayrıca güvenlik önlemleri sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştırılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP: Tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim
30 Aralık 2019 22:46
|Fikri Işık: Kısa zamanda açıklama yapacağım
30 Aralık 2019 22:30
|Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
30 Aralık 2019 22:24
|M. İnce: CHP lideri Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır
30 Aralık 2019 21:58
|Kadına yönelik şiddette zirve Avrupa ülkelerinin
30 Aralık 2019 21:47
|Mansur Yavaş'tan rüşvet iddialarına ilişkin açıklama
30 Aralık 2019 21:27
|Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
30 Aralık 2019 21:17
|Suriye sınırındaki 48 bölge güvenlik bölgesi ilan edildi
30 Aralık 2019 21:07
|Türkiye ile İran arasında 'dini işbirliği' anlaşması imzalandı
30 Aralık 2019 20:52
|Alparslan Kuytul tahliye oldu, teşekkür mesajı yayımladı
30 Aralık 2019 20:12