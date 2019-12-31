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İş dünyası faizlerin tek haneye düşmesini bekliyor

İş dünyası temsilcisi TSK başkanları, kamu bankalarına kredi faizlerinin yıllık maliyetini tek haneye düşürmesi için Bakan Albayrak'ın beyanının gereğinin yerini getirilmesini istiyor. 2019'un son günün girerken bu adımın hala atılmamasının Türkiye ekonomisi için büyük kayıp olduğunu belirten iş adamları, üretim çarklarının hızlanması için bu adımın atılmasını bekliyor.
 31 Aralık 2019 06:15
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İş dünyası faizlerin tek haneye düşmesini bekliyor

Ekonomik göstergelerde pozitif seyir sürerken, hükümetin tek haneli enflasyon ve tek haneli faiz hedefi iş dünyasının 2020'ye daha net bir tabloyla girmesini sağlayacak. Ancak; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "kredilerin yıllık maliyeti bu yıl tek haneye inecek" açıklamasına rağmen kamu bankalarının hala bu yönde bir adım atmaması dikkat çekiyor.

BEKLENEN ADIM HAYATİ ÖNEMDE
İş dünyasında kamu bankalarının öncülüğünde başlatılacak tek haneli kredi faizleri indiriminin özel sektör bankalarını da bu konuda cesaretlendireceğini düşünüyor. Kamu bankalarının vakit kaybetmeden kredi faizlerinin yıllık maliyetini tek haneye indirmesi gerektiğini belirten iş dünyası temsilcisi STK başkanları, piyasa koşullarının daha rekabetçi hale gelmesi için bu adımın hayati önemde olduğunu ifade ediyor.

KREDİLERDE BÜYÜME VAR ANCAK YETERSİZ
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz temmuz ayından itibaren başlattığı faiz indirim sürecinin kredilerin büyümesi yolu ile ekonomiyi yaşadığı kur krizi kaynaklı türbülanstan beklentilerin üzerinde hızlı bir şekilde çıkardığını söyleyen Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, "Öyle ki Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklar politikası kapsamında aldığı karar, başta kamu bankaları olmak üzere kredi koşullarında daha fazla agresif davranan bankaları ödüllendirici rol üstlenmiştir" dedi.

REKABETE İMKAN SAĞLAR
Merkez Bankası tarafından alınan bu aksiyonun kredi büyümesinin daha sağlıklı ve daha verimli bir şekilde ekonomiye aktarılmasını sağladığının altını çizen Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen süre zarfında kredi faizleri çift hanelerde seyretmeye devam etse de yeniden bir önceki kredi genişlemesinde olduğu gibi kamu bankaları öncülüğünde kredi büyüme hızını artırmak hem faiz oranlarını bir miktar daha düşürüp tek hanelere ulaştıracak hem özel bankalar için daha rekabetçi ortam sunarak piyasanın etkin işleyişine yardımcı olacaktır. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın 2020 yılı içerisinde de faiz indirim sürecine devam edeceğini düşünmekteyiz ve daha aşağılara gelmiş Merkez Bankası politika faiz oranı ile piyasa yapıcı kurumlar Merkez Bankası'ndan daha ucuza borçlanacak ve kamu bankalarının öncülüğünde kredi faizlerini tek haneli seviyelere indirebilecekdir."

MAKUL SEVİYELERE DÜŞÜRÜLMELİ
Türkiye'de merkez bankasının doğru adımlar atarak faizlerde düşüşe gittiğini aktaran Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Birçok kalemde kredi faizlerinde düşüşler gördük. İşletmelerin kendilerini büyütmek, geliştirmek ya da bu zor şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmek adına ticari kredilerin makul seviyelere düşürülmesi gerekiyor. Ticari kredilerin düşürülmesi, işletmelerin hedeflerini büyütmesini sağlayacak" dedi.


KAMU BANKALARI ÖZELİN DE ÖNÜNÜ AÇMALI
Ticari kredilerin düşürülmesinin, işletmelerin hedeflerini büyütmesini, daha çok yatırımı ve beraberinde istihdamı getireceğini vurgulayan Orhan Aydın, şunları söyledi: "İş dünyası olarak 2020 yılından çok ümitliyiz. Biz kamu bankalarının ticari kredilerde indirime giderek özel bankaların da önünü açması gerektiğini düşünüyoruz. 10-12 bandına çekilmesi iş dünyasının elini çok rahatlatacaktır. Şunu asla unutmayalım; iş dünyasının büyümesi demek ülkenin büyümesi, milletin daha müreffeh bir seviyeye ulaşması demektir."

VAKİT KAYBETMEDEN BU ADIMI ATMALILAR

İş dünyasında 2019'un ikinci yarısı itibariyle gerçekleşen hareketlenmenin kalıcı hale gelmesi adına kamu ve özel sektörün ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karahan ise hükümetin enflasyon ve faizde kalıcı tek hane hedefinde hep birlikte somut adımlar atmanın vaktinin geldiğini belirtti. Kamunun önceliğinde özel sektöre de görev düştüğünü söyleyen Karahan, "Herkes savunma yaparsa, atağa kim çıkacak. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için artık risk alalım" dedi.

Burak Karaca

Yeni Şafak
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