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Dev projelere süper teşvik

Türkiye'nin yerli otomobilde gösterdiği başarı, iş dünyasını cesaretlendirerek diğer dev projelerin önünü açtı. Vergi muafiyetlerinden bedava araziye kadar birçok desteği kapsayan süper teşvikler devam edecek
 31 Aralık 2019 06:51
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Dev projelere süper teşvik

Son yıllarda "yerlileşme" atağına kalkan ve bunu da "yüksek teknoloji" ağırlıklı olarak başaran Türkiye; sanayide "milli" ve "dev proje" odaklı stratejisini daha da geliştirerek devam ettirecek. Bu konuda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilen yerli otomobil, bundan sonraki dev projelere büyük örnek teşkil etti. Hemen hemen her sektörden babayiğitler, yerli oto ile birlikte cesaret ve özgüven kazanarak, "yüzde 100 milli" ve "katma değeri yüksek" projeler için kolları sıvadı. Bu konuda ciddi AR-GE çalışmaları da başladı.

VERGİ ALINMAYACAK

Hükümet de üzerine düşen her şeyi yapacak. Alınan kararla imalat sanayine yönelik bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik kapsamdaki yatırımlar için vergi indirimi uygulamasındaki süre uzatıldı. Yapılan düzenlemeyle; 2020 yılı başı ve 2022 sonuna kadar yapılacak yatırımlarda devlet katkısı oranı her bölgede yüzde 15 oranında artırıldı. Bu yatırımların tamamına yüzde 100 gelir ve kurumlar vergisi indirimi uygulanması öngörülüyor. Vergi indirimleri 'yatırıma katkı oranı'na ulaşılana kadar uygulanıyor. Örneğin standart uygulamada "6. Bölge" olarak adlandırılan Doğu ve Güneydoğu'daki 15 ilde yapılan yatırımlarda yüzde 50 oranında yatırıma katkı, yüzde 90 oranında da "Kurumlar Vergisi" ve "Gelir Vergisi" indirimi öngörülüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile imalat sanayiine yönelik inşaat işlerindeki KDV iadesi uygulaması, 2020 ve 2021 yılındaki yatırımları da kapsayacak.

MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Hükümet, yerli otomobilin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla girişimi "süper teşvik" olarak bilinen "Proje Bazlı Devlet Yardımı" uygulamasıyla destekliyor. Önümüzdeki süreçte bu kategoriye giren her yatırıma da; vergi muafiyetlerinden bedava araziye, hibelerden nitelikli personele kadar birçok desteği kapsayan 'süper teşvik'ler devam ettirilecek. Bu kapsamdaki projeler, 1 milyar dolar ve üzerinde yatırım bütçesi ile dikkat çekiyor.

NEFES VEREN DESTEKLER

¥ Yatırım yeri tahsisi

¥ Altyapı desteği

¥ Gümrük vergisi muafiyeti

¥ KDV istisnası-iadesi

¥ Diğer vergi indirimi veya istisnası

¥ Sigorta primi işveren hissesi desteği

¥ Gelir vergisi stopajı desteği

¥ Nitelikli personel

¥ Kredilerde faiz veya kar payı desteği

¥ Enerji desteği

¥ Çeşitli hibe destekleri

DIŞA BAĞIMLILIĞA NEŞTER

¥ Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak,

¥ Üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayacak,

¥ Teknoloji açığı olan alanlarda kapasite geliştirecek, dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltacak,

¥ Yüksek katma değer getirecek, ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak mamul yapılmasını sağlayacak,

¥ Ülkemize rekabet gücü kazandıracak, ham madde sıkıntısı yaşanılan alanlara yatırım yapacak entegre tesisler, süper teşvikleri kapacak.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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