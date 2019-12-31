Uzaklardan çok turist gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tüm hazırlıklarımızı yaptık. 2020 yılında çok büyük bir ivme yakalamak istiyoruz. 2020 uzak destinasyonlardan gelen yolcu trafiğinin artacağı, konaklama süresinin uzayacağı, konaklama dışı harcamaların artacağı bir yıl olsun diye tüm hazırlıklarımızı yaptık. 2023 hedeflerimize ivme kazandıracak çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi. Bakan Ersoy'un verdiği bilgiye göre 2020 turizm planlaması şöyle oluştu:

¥ Gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet, inanç, MICE turizmi başta olmak üzere farklı turizm türlerine yönelik 14 farklı reklam ve PR projesiyle strateji ve çalışma yürüteceğiz. Golf, yat, düğün, gençlik turizmi de öncelikli olacak. Hedefimiz 81 ilde 12 ay turizm.

¥ Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi pazarlara odaklanıyoruz. Ayrıca Orta ve Doğu Avrupa'nın Polonya, Romanya gibi pazarlarını içine alacak büyük festival, konser, kültür ve sanat etkinlikleri yapacağız.

¥ 2020'de 58 milyon turist 41 milyar dolar gelir hedefliyoruz.

¥ Halk plajları projesi devam edecek. Bodrum ve Çeşme'ye halk plajı yapmıştık. Bu yıl Bodrum'a 2. bir plaj ve Kemer'e bir plaj projemiz var.

¥ Kültür mirası eserlerimizi artıracağız, gastronomiyi ön plana çıkaracağız.

¥ Sanatta iddialıyoz. Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane ile ülkemizin her köşesine ulaştıracağız. Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatrolarımız hızlı gelişip büyüyecek.

¥ Türkiye doğal plato. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle Yeni Sinema Yasası'nı çıkardık. 'Filming in Turkey' ile uluslararası yapımcılar için güçlü bir plato oluşturduk. Ülkemiz büyük ve doğal bir plato. Bunu önümüzdeki yıllarda daha güçlü ifade edeceğiz.

Damla Peker