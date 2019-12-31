Ustabaşı maaşta mühendisi geçti

Türkiye'de 10 yıl önce üç milyon olan üniversite mezunu sayısı bu yıl sekiz milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre genç işsizliği yüzde 26'yı aşarken üniversite mezunlarında bu oran genel işsizliğin 1 puan üzerinde bir rakam olan yüzde 14,8 olarak gerçekleşti. İşsizliğe çözüm için birçok proje üretilirken, sanayiciler Türkiye'de sayısı 200'ü aşan üniversitelerin kalitesinin artmasını, özellikle ara eleman ihtiyacının karşılanması için meslek liselerine ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ediyor.

'MAKİNENİN ÇALIŞMASI ÖNEMLİ

Sanayicinin yıllardır birlikte çalıştığı bir ustabaşı ile yeni işe aldığı mühendis arasında tercih yapması gerekirse ustabaşını seçeceğini belirten MÜSİAD Üretim ve Ticaret Planlama Üst Kurulu Başkanı Oktay Dede "İş adamı işinin yürümesine bakar" ifadesini kullanarak meslek liselerinin önemini vurguladı. Üretim için tecrübeli kişilere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Dede "Biz Orta Ölçekli Sanayi Siteleri projemizle bu işin de çözüm yolunu arıyoruz. Sanayici çalışması için tecrübeli kişileri arar. Makinenin çalışması ve ürünün üretilmesi benim için önemlidir. O nedenle ustabaşına ihtiyacım var. Ancak daha sonra AR-GE, UR-GE gibi projelerle ürün geliştirip dünyayla rekabet edebilmek için mühendis gerekiyor. Kapasiteyi artırdığın zaman tecrübeli mühendise ihtiyaç duyuyorsun" değerlendirmesini yaptı.

ARADA YÜZDE 40-50 FARK VAR

İyi bir üniversiteden mezun olup kendini yetiştirmiş bir kişi iş bulma ve maaşta sıkıntı yaşamıyor. Sanayicinin mühendis tercihinde İTÜ, ODTÜ gibi üniversitelerden mezun olmasının tercihte durumu değiştirebildiğini, onun dışındakiler için personel alımında farklılık olmadığını kaydeden Oktay Dede "Tecrübeli bir ustabaşının maaşı yeni gelen bir mühendise göre yüzde 40-50 daha yüksektir. Ancak mühendislerin de iş yerinde edindiği tecrübeyle maaşları zamanla ustabaşı maaşlarından daha yüksek oluyor" ifadelerini kullandı.

ORTALAMA 3 BİN 500 TL

Milyonlarca kişinin iş aramak için kullandığı Kariyer.net'te yer alan ortalama maaş bilgilerine göre, makine mühendisleri ortalama 3 bin 500 TL maaş alıyor. En yüksek maaş da 5 bin 250 lira. Kıdemli bir makine mühendisi 5 bin 470 TL alırken, bir fayans ustasının en düşük maaşı 4 bin, en yüksek maaşı 8 bin 520 lira. Kalıp ustalarında ise en yüksek maaş 6 bin 220 lira. Ağırlıkla meslek lisesi mezunu olan formen ustalarının maaşı ise 6 bin 90 liraya kadar çıkıyor.

'Sekiz milyon üniversite öğrencisi gerekmiyor'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir geçtiğimiz günlerde "Üniversitelerin sayısını değil niteliklerini artırmalıyız" diyerek şu değerlendirmeyi yapmıştı: Ülkemizde 8 milyon üniversite öğrencisi olması gerekmiyor. Ülkemizin en zeki yüzde 3-5'lik grubunu alalım, onlara çok iyi eğitim verelim ve nitelikli bilim adamları yetiştirelim. Çünkü, bir ülkenin kalkınmasını o gruptaki insanlar sağlayacaktır.

Meslek liseliler bin TL daha fazla kazanıyor

TÜİK'in dört yılda bir yaptığı Kazanç Yapısı Araştırması'na göre 2018'de meslek lisesi mezunları normal lise mezunlarına göre aylık bin lira daha fazla kazanıyor. Üniversite mezunları, meslek liselilerin ortalama aylık brüt kazançlarının bin 700 lira üzerinde gelir elde ederken 2014'e göre ilkokul, ortaokul, lise mezunlarıyla üniversite mezunları arasındaki ücret makası daraldı. 2014 ile 2018 arasında ilk ve ortaokul mezunlarının maaşları yüzde 85, lise mezunlarının maaşları yüzde 76, meslek lisesi mezunlarının maaşları yüzde 79,5 artarken, bu oran üniversite mezunlarında yüzde 46,2'de kaldı. 2014 ile 2018 arasında üniversiteli çalışan oranı yüzde 23,7'den 34,1'e yükselirken üniversitelilerin gelirleriyle ilk ve ortaokul mezunları arasındaki maaş makası yüzde 22, lise mezunları arasındaki maaş makası yüzde 23,3 daraldı.

ÖNDER ÇELİK