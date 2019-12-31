1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir milyondan fazla sivil öldü

Katliamların yüzde 95'inden fazlası Esad rejiminin saldırıları sonucu yaşandı. On iki milyon Suriyeli evinden ayrılmak mecburiyetinde kalırken yaklaşık altı milyon kişi ülkesini terk etti.
 31 Aralık 2019 07:45
Yazdır
Bir milyondan fazla sivil öldü

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, sekiz seneyi geride bırakan ve yüz binlerce kişinin öldüğü, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü Suriye'deki iç savaşın bilançosunu çıkardı. Raporda Suriye'deki katliamların yüzde 95'inden fazlasının Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu yaşandığı belirtildi. Raporda şu detaylar öne çıkıyor:

SEKSEN BİN KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

"Resmi olmayan rakamlara göre ölen sivil sayısı bir milyonun üzerinde. Bunların 500 binden fazlası saldırı ve çatışmalarda ölen siviller olurken; 80 binden fazlası açlık ve hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Esad rejimi tarafından 130 bin, terör örgütü YPG/PKK tarafından 2 bin 705, DEAŞ tarafından 8 bin 143 kişi zorla alıkonulurken; rejim tarafından hapsedilen kadınların sayısı ise 14 bini buldu.


ON İKİ MİLYON, EVİNİ TERK ETTİ

Esad rejiminin işkenceleri sebebiyle ölen sivil sayısı 13 bin 983'ü aştı, rejimin kimyasal silah saldırıları esnasında kuşatma sebebiyle açlık ve ilaç yetmezliği sonucu ölen sivil sayısı ise 921'e ulaştı. Bunların yaklaşık 398'ini çocuklar, 187'sini ise kadınlar oluşturuyor.
Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle yaklaşık 12 milyon Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunların yaklaşık 5,8 milyonu ülkelerini terk etti, 6,5 milyonu ise ülke içinde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
31 Aralık 2019 06:30		 Kiracı boşalttığı evin kapıları, peteklerini söküp götürdü
30 Aralık 2019 22:09
'Noel Baba yok Alaçamlı gençler var'
30 Aralık 2019 20:22		 Emniyet Müdürü Özer Korkmaz'ın acı günü
30 Aralık 2019 19:18
GESTAŞ ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
30 Aralık 2019 19:04		 Meteorolojiden yarın için yağmur ve kar uyarısı
30 Aralık 2019 18:59
'Moni ve Bobo' hikayelerini 'işaret dili' ile anlatıyor
30 Aralık 2019 18:39		 'Kuşburnunu fazla tüketmeyin'
30 Aralık 2019 18:04
Bursa-Ankara kara yolu ulaşımı kapandı
30 Aralık 2019 17:32		 Çatı uçtu, ağaçlar devrildi: İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı
30 Aralık 2019 16:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Alkollü içki ve sigaraya yılbaşında vergi artışı yok
Ustabaşı maaşta mühendisi geçti
Varda Köprüsü'ne yolculuk
İç Denetim Koordinasyon Kurulu sertifika sınavı açmalı
Dev projelere süper teşvik
Devrim otomobillerinin destekçisi: Daha da güzellerini yapacağız
Yılbaşına özel 15TL hediye çeki
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Milli gururların devamı 2020'de
2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
primat 1
park yasağına uymayan araçların artık çekilmemesi 2
barış manço 1
sevda yüklü kervanlar 1
pazar gününü evde geçirmek 1
ibret almak 1
liverpool 1
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
mesafe 3
iyi şeyler için konforu bırakabilmek 2
SON İLANLAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam