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Alkollü içki ve sigaraya yılbaşında vergi artışı yok

Alkollü içki ve sigaranın 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı, yılbaşında uygulanmayacak
 31 Aralık 2019 07:50
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Alkollü içki ve sigaraya yılbaşında vergi artışı yok

Cumhurbaşkanı kararıyla 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının enflasyon kadar artışından muaf olacak.
Anadolu Ajansı
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