Alkollü içki ve sigaraya yılbaşında vergi artışı yok
Alkollü içki ve sigaranın 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı, yılbaşında uygulanmayacak
|31 Aralık 2019 07:50
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