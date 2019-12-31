Devrim otomobillerinin destekçisi: Daha da güzellerini yapacağız

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Devrim arabasının çalışmalarının yapıldığı tarihteki şahitlerini de çok heyecanlandırdı. Dönemin Adalet Partisi İzmir Milletvekili 87 yaşındaki Cemal Tercan, "Yeni çıkan yerli otomobil bende korkunç bir heyecan uyandırdı. Bu bir başlangıçtır korkmadan cesurca işe başlamak lazım" dedi.

BU BİR BAŞLANGIÇ

Devrim otomobilinin Adalet Partisi'ndeki en büyük destekçisi olarak bilinen Tercan, "Düşüncelerin önünü kapatmamak lazım. Yerli otomobil bizlere büyük bir heyecan verdi. Türkiye olarak bunu yaptık, daha da güzellerini yapacağız. Bugüne kadar yüzde 80'ini satın aldığımız sanayi ürünlerini artık üretiyoruz. Yapılan bu çalışma ile Türk milletinin heyecanını, cevherini ortaya koyan önemli bir noktaya geldik. Takdirle karşılamalıyız, bu bir başlangıçtır. Bu üreticiliğimizin gücünü gösteren kanıttır. Sadece araba değil muhteşem bir şey yaptık" diye konuştu.



TÜRK MİLLETİNİN ZİNCİRLERİ KIRILDI

"Hükümetin bu işin gerçekleşmesi için fabrikayı süratle yapması gerekir" diyen Tercan, "Ben tekniker olarak olmaz denilen birçok şeyi geçmiş dönemde arkadaşlarımla birlikte yaptım. 1956-57 yıllarında Türkiye'ye ambargo koyulmuştu. Orduya mektup yazmıştım, 'Bugün ordunun, donanmanın ihtiyacı olan ne varsa bunları bize iletin' dedim. Biz o dönem yedek parçaların hepsini yapmıştık. Ama Türkiye'nin önünde bir çok engel vardı. Artık Türk milletinin zincirleri kırıldı. Kutsal bir başlangıç yaptık. Bunu düşüneni, yapanı, gündeme getireni ve gerçekleştiren herkesi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Tebrik etmekten korkmayın

Yapılanın sadece yerli otomobil olmadığını yeni bir kanal açıldığını söyleyen Tercan, "Daha nice yapılmazları yapacağız. Yerli otomobili eleştiren CHP de memleketimin partisi ama yanlış yoldalar. Şu otomobile tek laf söylememeleri lazım. Geçmişte de engel oldular. Ülkenin geleceğine engel oluyorlar. Tenkit etsinler ama vatansever, olumlu tenkit şarttır. Tebrik etmekten korkmasınlar. Ülkenin üzerine karabulut sermekle, olumsuzluk yaymakla milletin moralini bozuyorlar yapmasınlar" açıklamalarında bulundu. Tercan, "Yüce milletimizle dışarıdan nice şom ağızlılar uğraşırken, bir de içeriden bunların yapılmaması lazım. Bir işin ucundan tutup ucuz propaganda ile bir yerlere geleceğini kimse düşünmesin. Türkiye'nin ve cumhurbaşkanının karşı karşıya olduğu olaylar üzerinden puan toplamak memleket için eziyettir. Bunlara üzülüyorum" dedi.