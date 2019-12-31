2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2018 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
|31 Aralık 2019 08:41
|Yazdır
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2018 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Bütçe Kanunu'na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon 197 bin lira, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon 174 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 623 milyon 700 bin lira ödenek verildi.Kanun'un metnine ulaşmak için Tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ziraat Mühendislerinin istihdamı hakkında soru önergesi
25 Aralık 2019 23:49
|Güvenlik soruşturması tekliften çıkarıldı
21 Aralık 2019 20:23
|Libya ile askeri iş birliği mutabakatı TBMM'den geçti
21 Aralık 2019 16:29
|Güvenlik soruşturması teklifi komisyonda görüşülüyor
18 Aralık 2019 22:10
|Ak Parti'den 18 maddelik kanun teklifi
17 Aralık 2019 17:10
|Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
17 Aralık 2019 14:38
|Doktorların yurt dışı seyahat sıkıntıları için kanun teklifi
05 Aralık 2019 23:24
|Libya mutabakatı Meclis'te kabul edildi
05 Aralık 2019 19:23
|İçişleri Bakanlığına ilişkin düzenlemeler teklifinin 2 maddesi daha kabul edildi
03 Aralık 2019 23:27
|Emniyet personeli, para mükafatıyla taltif edilecek
28 Kasım 2019 21:42