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2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2018 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
 31 Aralık 2019 08:41
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2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2018 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bütçe Kanunu'na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon 197 bin lira, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon 174 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 623 milyon 700 bin lira ödenek verildi.

Kanun'un metnine ulaşmak için Tıklayınız.
Memurlar.Net
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