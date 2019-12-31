Tanıtım Ajansı'nda seçim heyecanı

Türkiye'nin 7 bölgesinde yapılan seçimlerde 18 aday yarıştı. Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 2'şer, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'dan ise 1'er yönetim kurulu üyesi seçildi.

Seçimi kazananlar

Resmi olmayan sonuçlara göre, Akdeniz Bölgesi'nden mevcut Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili seçimi kazanırken; Marmara Bölgesi seçiminde Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) yönetim kurulundan Temel Aygün ve Taner Yallagöz seçimi aldı.

Ege Bölgesi seçiminde TÜROFED yönetim kurulu üyesi de olan Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt seçimi kazandı. İç Anadolu Bölgesi seçiminde Anadolu-Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı ve TÜROFED yönetim kurulu üyesi Birol Akman galip geldi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi seçimini Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi Selda Çiçek Veske kazandı. Karadeniz Bölgesi seçiminde Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı ve TÜROFED yönetim kurulu üyesi Murat Toktaş, Doğu Anadolu Bölgesi seçimini Palandöken Sway Hotels'in Yönetim Kurulu Başkanı Can Dikmen kazandı.