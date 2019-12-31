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Demet Akalın: Milano'dan alışveriş yaparım, arabamı yerli alırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlatan şarkıcı Demet Akalın, 'yerli araba siparişi vereceklerini' söyledi ve "Yerli otomobil hakkında konuştuk, hemen sipariş vereceğimizi söyledik. Ben her zaman milliyetçiyim, Milano'dan alışveriş yaparım, ancak arabamı yerli malı alırım. Made in Türkiye diyoruz, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
 31 Aralık 2019 09:02
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Demet Akalın: Milano'dan alışveriş yaparım, arabamı yerli alırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlatan şarkıcı Demet Akalın, 'yerli araba siparişi vereceklerini' söyledi ve "Yerli otomobil hakkında konuştuk, hemen sipariş vereceğimizi söyledik. Ben her zaman milliyetçiyim, Milano'dan alışveriş yaparım, ancak arabamı yerli malı alırım. Made in Türkiye diyoruz, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Demet Akalın, Hande Yener ve eşi Okan Kurt ile de iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda şarkıcılar, çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için destek istedi.

Yener ve Akalın'ın bu ziyareti sosyal medyaya da damgasını vurdu. Hatta Okan Kurt'un toplantıda ne işi olduğu tartışmaları da yapıldı. Akalın, konu hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Okan Kurt'un yanlarında ne için bulunduğunu belirten popçu, "Okan'ı Cumhurbaşkanımıza şikayet ettim, telefonda sürekli tavla oynuyor dedim. Sağolsun Cumhurbaşkanı hemen sildirdi telefondan, artık benimle ilgilensin. Sadece kızıyla ilgileniyor" dedi.

Erdoğan'ın kendisinin dobra biri olduğunu belirttiğini de anlatan Akalın "Cumhurbaşkanı'mız bana sen çok dobra birisin dedi. Bunu bu makamdan duymaktan çok mutlu oldum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasını anlatan Akalın, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan ben randevu talep ettim, 1,5 ay sonra bir araya gelebildik. Giderken Hande ile konuştum ve beni de çağır dedi. Ofiste 1.5 saat kaldık ve kadına şiddet, hayvana şiddet gibi konuları kapsayan bir yasa geleceğini söyledi. Bizde üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızı söyledik" dedi.

Yerli otomobil hakkında da konuştuğunu belirten Akalın, "Yerli otomobil hakkında konuştuk, hemen sipariş vereceğimizi söyledik. Ben her zaman milliyetçiyim, Milano'dan alışveriş yaparım, ancak arabamı yerli malı alırım. Made in Türkiye diyoruz, hayırlı olsun" dedi. Cumhurbaşkanı ile konuşmalarının detaylarını paylaşayan popçu, "Köpek katliamları, şiddet gören kadınların şikayet etmemesi gibi konuları konuştuk. Cumhurbaşkanımız'da bu konuları sık sık takip ettiğini, gerekli yerleri hemen aradığını belirtti. Yasanın gelmesine çok sevindik, özel bir proje yapmayacağız, ancak elimzden geldiği kadar destek vereceğiz" dedi.

'2019 çok arayacağım bir yıl olmadı'

2019 değerlendirmesi yapan sanatçı, "Benim için güzel bir sene oldu, ancak 2019 çok müthiş diyemem. Hira biraz hasta, sağlıkla alakalı biraz problemimiz oldu o kadar. Benim için gerisi fena değil, ancak çok arayacağım sene değil tabii. Keşke olmasın dediğim bir olayım olmadı" dedi.
Memurlar.Net
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