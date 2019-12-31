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Soru yanıtlamama rekoru Adalet Bakanlığı'nda

Muhalefetin TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergelerini yanıtlama orani en düşük dört bakanlık Adalet, Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve İçişleri bakanlıkları oldu.
 31 Aralık 2019 09:18
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Soru yanıtlamama rekoru Adalet Bakanlığı'nda

27. Yasama Dönemi'nde TBMM Başkanlığı'na sunulan yazılı soru önergelerinin yanıtlanma oranları açıklandı.

Muhalefet milletvekillerinin, iktidarı denetleme araçlarından en etkili yöntemlerinden olan yazılı soru önergelerinin yarısına cevap alamadıkları ortaya çıktı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Temmuz 2018'de başlayan 27. Yasama Dönemi'nde TBMM Başkanlığı'na sunulan yazılı soru önergelerinin yanıtlanma oranlarını açıkladı.

Başkanvekili Bilgiç'in açıkladığı rakamlar: 18 Aralık 2019 itibarıyla 27. Yasama Dönemi'nde CHP: 16 bin 719, HDP: 3 bin 472, MHP: 531, İYİ Parti: bin 863, Saadet Partisi: 92, TKP: 11, Demokrat Parti: 4, Bağımsız: 17 olmak üzere TBMM Başkanlığı'na 22 bin 709 yazılı soru önergesi sunuldu. Bunlardan 276'sı iade edildi, 11 bin 721'i cevaplandırılmadı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in sorusunu yanıtlayan Bilgiç'in paylaştığı veriler şöyle:

KANUN TEKLİFLERİ: AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 199 kanun teklifinden 198'i kanunlaşırken, biri de karar olarak hayata geçti. CHP'nin bin 789, HDP'nin 117, MHP'nin 198, İYİ Parti'nin 183, SP'nin 1, BBP'nin 4, TKP'nin 2, bağımsız milletvekilinin verdiği bir kanun teklifinden hiçbiri kanunlaşmadı.

ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI: TBMM Başkanlığı'na toplamda 2 bin 316 meclis araştırması önergesi verildi. Önergelerin siyasi partilere göre dağılımı AK Parti (19), CHP (bin 380), HDP (533), MHP (117), IYİ Parti (267) olarak açıklandı. Bu önergelerinden 2 bin 163'ü TBMM'nin gündemine alınırken, 69'u iade edildi, 7'si mükerrer olduğu için işleme alınmadı, biri genel kağıda girmeden işlemden kaldırıldı, biri geri alındı, 45'i Meclis araştırması olarak kabul edildi, 29'u halen işlemde bulunuyor.

YANITLAMAMA REKORU ADALET BAKANLIĞI'NDA

Muhalefetin TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergelerini yanıtlama orani en düşük dört bakanlık Adalet, Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve İçişleri bakanlıkları oldu.

Verilen soru önergeleri ve 18 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yanıtsız kalanlar ve ve oranları bakanlıklara göre şöyle:
Memurlar.Net
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