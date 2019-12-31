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Diyanet uyardı: Türbelere ev, araba resmi çizmeyin

Batman'da baraj suları altında kalacak Abuzer Gaffari türbesindeki kurtarma kazılarında herhangi bir kalıntıya rastlanmaması, türbeleri yine gündeme taşıdı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 'türbelere bez bağlamak, mum yakmak, adak adamak, duvarlarına ev,araba gibi şeylerin resimlerini çizmek' gibi davranışları eleştirerek "Gülünç duruma düşülüyor" dedi
 31 Aralık 2019 09:20
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Diyanet uyardı: Türbelere ev, araba resmi çizmeyin

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın kurul karan bulunduğunu, Diyanet dergisinde de uyarı yazısının yayınlandığını belirterek, Milliyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre özetle şu hatırlatmaları yaptı:

"Bu ziyaretleri dini bir vecibe gibi telakki etmek, çaput ve bez bağlamak, mum yakmak, türbelere ve orada yatanlara adak adamak, orada yatanlar adına kurban kesmek, şeker gibi yiyecek maddeleri dağıtarak onlardan yardım dilemek, kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak, kabrin etrafındaki demir ve taşları öpmek, onlara sarılıp ağlamak, türbe veya kabir etrafını tavaf etmek, türbe veya kabrin duvarlarına ev, araba gibi şeylerin resimlerini çizerek bunlara sahip olmayı dilemek, türbelerde yatmak ve bu vesile ile hastalıklara şifa beklemek, türbe ve kabirlerin etrafında çeşitli çalgı aletleri ile eğlenceler düzenlemek, türbelere eğilerek ve emekleyerek girmek Müslüman'a yakışan davranışlar değildir.

Bazen ziyaret ettiğimiz türbe ve evliya kabristanlarında, bazen de basın yayın organlarında müşahede ettiğimiz Müslümanlığın özüne uygun düşmeyen birtakım hurafe anlayış ve davranışlar, bazı Müslümanların hurafeler konusunda yeterli bilinç ve bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. Bir türbede belli bir süre kalmak suretiyle iyileşeceğini ümit edenler; kızını veya oğlunu evlendirebilmek için bu türbelere mum yakanlar, bez ve çaput bağlayanlar; erkek çocuk sahibi olabilmek için türbeye erkek çocuk çamaşırı bırakanlar, farkında olmadan gülünç duruma düşmektedirler. Bu gibi davranışların İslam'ın özüne uygun olmadığını bilmemektedirler."
Memurlar.Net
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