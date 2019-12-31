Araç muayene ücretlerine zam
|31 Aralık 2019 09:50
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Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak.
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2020 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 liradan 462,56 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liradan 342,2 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 142,78 liradan 174,64 liraya yükseldi.
Araç grubuna göre 2020'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle (Türk lirası):
Araç Grubu
Eski ücret
Yeni ücret (KDV dahil)
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler
|377,60
462,56
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork
279,66
342,2
Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet
142,78
174,64
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